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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी कैबिनेट में खटपट! आरक्षण के मुद्दे पर आमने-सामने आए दो मंत्री

योगी कैबिनेट में खटपट! आरक्षण के मुद्दे पर आमने-सामने आए दो मंत्री

उत्तर प्रदेश में बीजेपी नीत एनडीए सरकार में खटपट के दावे किए जा रहे हैं. योगी कैबिनेट के दो मंत्री ही आमने-सामने आ गए हैं. अब इस पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 22 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के नेता, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के आरक्षण वाली मांग पर राज्य सरकार की कैबिनेट में ही सिर फुटौव्वल की नौबत आती दिख रही है. 

संजय निषाद की मांग पर योगी सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने सहयोगी को ही परिवारवादी बता दिया. अब इस तू-तू-मैं-मैं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा किया है.

तिवारी ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एनडीए टूट जाएगा क्योंकि उनके सहयोगियों को भी पता है कि बीजेपी डूबती हुई नाव है.

कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा

निषाद पार्टी की आरक्षण की मांग और उस पर नरेंद्र कश्यप की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा- उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) टूट जाएगा और कई सहयोगी दल इससे अलग हो जाएंगे.

सांसद ने कहा कि सबको पता है कि बीजेपी की नैया डूब रही है. मंत्री संजय निषाद ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि दूसरे मंत्री नरेंद्र कश्यप उन पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. यह कैसी कैबिनेट है, जहां दो मंत्री एक-दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं? जहां तक ​​निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की बात है, तो हमने पहले भी इस मांग का समर्थन किया था, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे.

नरेंद्र कश्यप ने क्या कहा?

बता दें संजय निषाद की मांग पर नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा था- हम पिछले 40 सालों से कश्यप और निषाद समुदायों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत चल रही है. सरकार सही समय आने पर इस पर कोई फैसला लेगी. हालांकि, संजय निषाद की चिंता निषाद और कश्यप समुदायों के लिए आरक्षण को लेकर नहीं है; उनकी चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि निषाद समुदाय के लोगों के बीच उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही है. इसी नाराजगी की वजह से संत कबीर नगर में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे की हार भी हुई.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद UP NEWS Up Politics UP Election 2027
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