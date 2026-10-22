योगी कैबिनेट में खटपट! आरक्षण के मुद्दे पर आमने-सामने आए दो मंत्री

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के नेता, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के आरक्षण वाली मांग पर राज्य सरकार की कैबिनेट में ही सिर फुटौव्वल की नौबत आती दिख रही है.

संजय निषाद की मांग पर योगी सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने सहयोगी को ही परिवारवादी बता दिया. अब इस तू-तू-मैं-मैं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा किया है.

तिवारी ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एनडीए टूट जाएगा क्योंकि उनके सहयोगियों को भी पता है कि बीजेपी डूबती हुई नाव है.

कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा

निषाद पार्टी की आरक्षण की मांग और उस पर नरेंद्र कश्यप की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा- उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) टूट जाएगा और कई सहयोगी दल इससे अलग हो जाएंगे.

सांसद ने कहा कि सबको पता है कि बीजेपी की नैया डूब रही है. मंत्री संजय निषाद ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि दूसरे मंत्री नरेंद्र कश्यप उन पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. यह कैसी कैबिनेट है, जहां दो मंत्री एक-दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं? जहां तक ​​निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की बात है, तो हमने पहले भी इस मांग का समर्थन किया था, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे.

नरेंद्र कश्यप ने क्या कहा?

बता दें संजय निषाद की मांग पर नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा था- हम पिछले 40 सालों से कश्यप और निषाद समुदायों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत चल रही है. सरकार सही समय आने पर इस पर कोई फैसला लेगी. हालांकि, संजय निषाद की चिंता निषाद और कश्यप समुदायों के लिए आरक्षण को लेकर नहीं है; उनकी चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि निषाद समुदाय के लोगों के बीच उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही है. इसी नाराजगी की वजह से संत कबीर नगर में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे की हार भी हुई.