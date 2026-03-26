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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: अखिलेश यादव के इस फैसले से खुश हुए संजय निषाद, कहा- हम बधाई देते हैं...

UP Politics: अखिलेश यादव के इस फैसले से खुश हुए संजय निषाद, कहा- हम बधाई देते हैं...

UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले उन्होंने उठाई थी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 26 Mar 2026 04:55 PM (IST)
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गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व सत्ताधारी पार्टियों दलों को डाल नहीं दलाल समझते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 दलों को लेकर एक साथ चल रहे हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों को दल समझा, तो आज सत्ता में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें दलाल समझाया तो आज सत्ता से बाहर है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को समाजवादी पार्टी ने आज सपा महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. वे उन्हें बधाई देते हैं. इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि वह समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे जैसे "आरक्षण" के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और समाज की सेवा करें. 

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हालांकि उनकी बहन फूलन देवी ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर एक अलग पार्टी बनाई थी और 27 दिन बाद ही मारी गई थी. यह सोचने वाली बात है और जांच का विषय है. मैंने सीबीआई जांच की मांग भी उठाई थी. हमारे समाज के कई नेताओं की हत्या हो चुकी है, जिनमें जमुना निषाद, विशंभर, फूलन देवी जैसे दर्जन भरने नेता शामिल हैं. 

'फूलन देवी को इस्तेमाल किया गया...'

उन्होंने कहा कि आज समाज की लड़ाई डॉ. संजय निषाद लड़ रहा है और उनके साथ पूरा समाज खड़ा है. फूलन देवी को इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने समाज और अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाई थी. जिस तरह उनकी हत्या कर दी गई. इसकी जांच होनी ही चाहिए.

डॉ. संजय निषाद ने आगे कहा कि एक वक्त था जब निषाद समाज के लोगों को झउआ भर पउवा पिलाकर वोट ले लिया जाता था. लेकिन आज समाज के लोगों में जागरूकता आई है. भाजपा समाज को आरक्षण नहीं दिला पा रही है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी हक और अधिकार कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू होता है और उसे पूरा होने में समय लगता है.

संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज के लोगों का इतिहास बहुत पुराना है, हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे किये है. निषाद समाज के लोगों ने प्रभु श्री राम की भी नईया पार लगाई थी. आजादी के 70 साल बाद आज निषाद पार्टी खड़ी हुई है. इसके पूर्व बहुत से समाज के नेताओं की हत्या हो गई. हमने मुगलों को भी मार मारा और अंग्रेजों को भी, हमारा इतिहास बहुत पुराना है,आज लोग स्वतंत्रता सेनानी की  मांग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जबकि हमारा इतिहास ही स्वतंत्रता संग्राम से भरा पड़ा. जहां तक संविधान की बात हमारे पुरखों ने संविधान भी तैयार किया और आज हमें को प्रताड़ित किया जा रहा है. हमारी ही मां बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या हमारा समाज आज भी अत्याचार सहने के लिए बना है? नहीं, अब बात गोली से नहीं बोली से होगी.

Published at : 26 Mar 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद Akhilesh Yadav Up News UP Politics
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