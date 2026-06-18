उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में टूट के दावे पर राजनीति गरमा गई है. मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावे पर बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय का बयान सामने आया है.

बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कहा है कि ओम प्रकाश राजभर का मानसिक संतुलन खराब हो गया है. वो हताश हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे है. बलिया सांसद ने कहा कि साल 2024 में उनके ( ओम प्रकाश राजभर) बेटे को हराया. सांसद ने पूछा है कि ब्राह्मण सम्मेलन में सब ब्राह्मण ही थे तो अपमान किसका हो गया.

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ओम प्रकाश राजभर को नहीं जीतने देंगे चुनाव- सनातन पांडेय

समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि "इस बार ओम प्रकाश राजभर को विधानसभा चुनाव नहीं जीतने देंगे चाहे जितना जोर लगा लें, सनातन कभी नहीं बदलता." डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं. मैं भी कह सकता हूं... बीजेपी के 60 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य से कल ही मुलाक़ात हुई थी, नमस्ते हुए और कोई बात नहीं हुई.

ओपी राजभर के ट्वीट पर घमासान क्यों?

दरअसल, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक्स पोस्ट में दावा किया था कि सपा में टूट होकर रहेगी. उन्होंने कहा था कि, "कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे 'बागी बलिया' का लाल बहुत आहत है. योजना पहले से थी लेकिन कल कि घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है. टूट होकर रहेगी."

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