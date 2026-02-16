उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित मछलीशहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नेता व विधायक रागिनी सोनकर का विधानसभा में आक्रामक रूप देखने को मिला है. रागिनी सोनकर ने एक मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है. साथ ही कई सवाल खड़े किए हैं.



सपा विधायक रागिनी सोनकर ने विधानसभा में बताया है कि, "50 प्रतिशत से ज्यादा, हमारे बच्चे, महिलाएं और किशोरीं कुपोषण की शिकार हो रही हैं." उन्होंने विधानसभा में यूपी सरकार की मंत्री से पूछा, "क्या भारतीय जनता पार्टी, इन बच्चे, किशोरीं और मां का दुख नहीं देखने दी रही है? क्या आंगनवाड़ी की जो महिलाएं है, अपने हक के लिए धरना दे रही है उनका दुख आपको नहीं दिख रहा है?"



रागिनी सोनकर ने यूपी सरकार की मंत्री से पूछा, क्या आपको इस कुर्सी पर बैठा के इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आपका विभाग सिर्फ गोल माल और झोलमाल के लिए प्रचलित हो चुका है. उन्होंने महोबा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि, पानी ज्यादा और दूध कम, जो वीडियो अभी सामने आया है वो जरूर आपने (मंत्री ने) भी देखा होगा.

'6 माह से 6 साल तक 7 रुपये है मानक'

योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य से से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने पूछा, आईसीडीएस के अनुसार, 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए जो मानक है वह 8 रुपये का है, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए साढ़े 9 रुपये का है. साथ ही जो किशोरी हैं 12 रुपये का है.

'600 कैलोरी खाना और 20 ग्राम प्रोटीन का करें विश्लेषण'

उन्होंने कहा कि, आज की महंगाई को देखते हुए जहां चना 80 रुपये किलो, एक अंड की कीमत पांच रुपये से भी ज्यादा है, दूध 66 रुपये लीटर है, अगर आप बच्चे को 250ML दूध दे रहे हैं तो उसका मानक जो है 12 रुपये हो रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि, ऐसी स्थिति आप विश्लेषण करें कि आज हमारे बच्चे कुपोषित होते चले जा रहे हैं, किस मानक में आप बच्चों को 600 Kcal का खाना और 20 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं इसका विश्लेषण करें.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उठाया मुद्दा

विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाते हुए महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य से सवाल किया है कि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो इस विभाग की रीढ़ हैं, वह परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर आए धरना दे रही हैं. सपा विधायक ने पूछा है कि क्या सरकार उन्हें 30 हजार प्रतिमाह देने की काम करेगी? उनको रिटायरमेंट प्लान से जोड़ेगी? क्या हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ने का काम करेगी?