समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के हालिया चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने और इस राज्य में हुई मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने जारी करने की बुधवार को मांग की. इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वह खुद मैदान में उतरेंगे या नहीं.

यह पूछे जाने पर कि क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान यादव ने कहा- कई ऋषि मुनि, ज्योतिषियों से मिला. जो पंडित जी कहेंगे वह करेंगे. हम न्यू समाजवादी हैं. पंडित जी की मदद से 2012 में सरकार बनी थी. 2027 में भी बनेगी.

यूपी के पूर्व सीएम ने अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की 'ऐतिहासिक जीत' का भरोसा जताते हुए कहा, ‘‘वर्ष 2027 में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहा है. उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा.'

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बड़ी संख्या में वोट काटे जाने का लगाया आरोप

इस दौरान अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं, अधिकारियों, कारोबारियों और ठेकेदारों का ‘बहु-स्तरीय चुनावी माफिया’ पश्चिम बंगाल में अपना 'खेल' करने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव में किसी नयी योजना के साथ काम करेंगे.

सपा प्रमुख ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली किये जाने और बड़ी संख्या में वोट काटे जाने का आरोप लगाया.

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उन्होंने कहा, ‘हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने उपलब्ध कराये जाएं.' यादव ने कहा कि जब अदालतों की कार्यवाही का सजीव प्रसारण हो सकता है तो मतगणना की प्रक्रिया का क्यों नहीं.