ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडINDIA अलायंस में लंच पर फूट? सपा के सूत्र बोले- हमको बुलाया ही नहीं, अब आया जवाब

INDIA अलायंस में लंच पर फूट? सपा के सूत्र बोले- हमको बुलाया ही नहीं, अब आया जवाब

इंडिया अलायंस के लंच में कांग्रेस पर सपा सूत्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था. हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि सबको निमंत्रण एक साथ गया था.

Written By : विशाल पाण्डेय, मोहित राज दुबे |  Updated at : 07 Oct 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जनपथ स्थित सागर रत्ना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा आयोजित लंच में समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं दिखे. अब इस पर सपा की ओर से सूत्रों ने बड़ा दावा किया है. उधर, सपा सूत्रों के दावे पर कांग्रेस के सोर्सेज ने भी जवाब दिया है.

सपा सूत्रों के इस दावे से इंडिया अलायंस में लंच के नाम पर फूट पड़ती दिख रही है. सपा सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस ने इस लंच के लिए आमंत्रित ही नहीं किया. वहीं इस दावे पर कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि सबको सुबह ही एक साथ निमंत्रण भेजा गया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा
CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव का यूपी इलेक्शन से कनेक्शन! CM योगी ने कर दिया बड़ा दावा
राज्यसभा चुनाव का यूपी इलेक्शन से कनेक्शन! CM योगी ने कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव-2026 में दमकेगी रामनगरी, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी आस्था की भव्य तस्वीर
दीपोत्सव-2026 में दमकेगी रामनगरी, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी आस्था की भव्य तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर बोले ओम प्रकाश राजभर, जानें क्या कहा
राहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर बोले ओम प्रकाश राजभर, जानें क्या कहा

सपा और कांग्रेस के इस अलग-अलग दावे के बाद अब सूत्रों का यह भी दावा है कि इंडिया अलायंस में झगड़ा बढ़ गया है.

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज के लंच के लिए INDIA गठबंधन की सभी पार्टियों को बुलाया गया था. लेकिन लंच का फ़ैसला कल देर रात लिया गया और इसकी जानकारी दी गई. इसलिए यह स्वाभाविक था कि कुछ पार्टियां इसमें शामिल नहीं हो पाईं. मीडिया के कुछ हिस्सों में इस पर बेवजह टिप्पणियां की जा रही हैं. INDIA और विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट हैं और वोट चोरी, SIR और परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हैं.

CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा

6 अक्टूबर के मार्च में आए थे अखिलेश

इससे पहले 6 अक्टूबर को जब इंडिया अलायंस ने संसद से भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था, इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत पार्टी के अधिकतर सांसद मौजूद थे.

पुलिस ने अखिलेश समेत सपा के कई सांसदों को हिरासत में भी लिया. बाद में हिरासत से छूटने के बाद अखिलेश, दिल्ली के लोधी स्टेट अपने आवास गए और फिर वहां से देर शाम लखनऊ आ गए. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
UP News UP Politics INDIA ALLIANCE SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा
CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव का यूपी इलेक्शन से कनेक्शन! CM योगी ने कर दिया बड़ा दावा
राज्यसभा चुनाव का यूपी इलेक्शन से कनेक्शन! CM योगी ने कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव-2026 में दमकेगी रामनगरी, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी आस्था की भव्य तस्वीर
दीपोत्सव-2026 में दमकेगी रामनगरी, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी आस्था की भव्य तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर बोले ओम प्रकाश राजभर, जानें क्या कहा
राहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर बोले ओम प्रकाश राजभर, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी पर DMK ने बदले सुर, विरोध मार्च को दिया समर्थन, कहा - 'यह एकदम...'
राहुल गांधी पर DMK ने बदले सुर, विरोध मार्च को दिया समर्थन, कहा - 'यह एकदम...'
दिल्ली NCR
सौरव दास की दो टूक, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी हो जाए फिर भी...'
सौरव दास की दो टूक, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी हो जाए फिर भी...'
बॉलीवुड
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
चेक बाउंस केस : राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए 1.15 करोड़, बाकी रकम के भुगतान का दिया भरोसा
क्रिकेट
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
बिहार
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
फूड
Good Day Style Biscuits: घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी
घर में कैसे बनाएं गुड डे जैसे टेस्टी बिस्कुट? जान लें मजेदार रेसिपी
टेक्नोलॉजी
नॉर्वे में स्मार्ट ग्लास होंगे बैन! जानिए क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
नॉर्वे में स्मार्ट ग्लास होंगे बैन! जानिए क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
एग्रीकल्चर
आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में सूखा घोषित, जानें किन फसलों पर पड़ा असर?
आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में सूखा घोषित, जानें किन फसलों पर पड़ा असर?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget