INDIA अलायंस में लंच पर फूट? सपा के सूत्र बोले- हमको बुलाया ही नहीं, अब आया जवाब

दिल्ली के जनपथ स्थित सागर रत्ना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा आयोजित लंच में समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं दिखे. अब इस पर सपा की ओर से सूत्रों ने बड़ा दावा किया है. उधर, सपा सूत्रों के दावे पर कांग्रेस के सोर्सेज ने भी जवाब दिया है.

सपा सूत्रों के इस दावे से इंडिया अलायंस में लंच के नाम पर फूट पड़ती दिख रही है. सपा सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस ने इस लंच के लिए आमंत्रित ही नहीं किया. वहीं इस दावे पर कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि सबको सुबह ही एक साथ निमंत्रण भेजा गया था.

सपा और कांग्रेस के इस अलग-अलग दावे के बाद अब सूत्रों का यह भी दावा है कि इंडिया अलायंस में झगड़ा बढ़ गया है.

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज के लंच के लिए INDIA गठबंधन की सभी पार्टियों को बुलाया गया था. लेकिन लंच का फ़ैसला कल देर रात लिया गया और इसकी जानकारी दी गई. इसलिए यह स्वाभाविक था कि कुछ पार्टियां इसमें शामिल नहीं हो पाईं. मीडिया के कुछ हिस्सों में इस पर बेवजह टिप्पणियां की जा रही हैं. INDIA और विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट हैं और वोट चोरी, SIR और परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हैं.

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6 अक्टूबर के मार्च में आए थे अखिलेश

इससे पहले 6 अक्टूबर को जब इंडिया अलायंस ने संसद से भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था, इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत पार्टी के अधिकतर सांसद मौजूद थे.

पुलिस ने अखिलेश समेत सपा के कई सांसदों को हिरासत में भी लिया. बाद में हिरासत से छूटने के बाद अखिलेश, दिल्ली के लोधी स्टेट अपने आवास गए और फिर वहां से देर शाम लखनऊ आ गए.