हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: आजम खान के जिले में बसपा से आए नेता को अखिलेश यादव ने दी बड़ी जिम्मेदारी, क्या है रणनीति?

UP Politics: आजम खान के जिले में बसपा से आए नेता को अखिलेश यादव ने दी बड़ी जिम्मेदारी, क्या है रणनीति?

Rampur News In Hindi: सुरेंद्र सागर का कहना है कि समाजवादी पार्टी को रामपुर और प्रदेश में मजबूत करना मेरा पहला कर्तव्य होगा. आज़म खान के लिए हर संभव मदद की जाएगी और जल्द ही असर दिखेगा.

By : विवेक राय | Updated at : 03 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं का दलबदल शुरू हो गया है. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी में रामपुर से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेन्द्र सागर हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे. उनके साथ रामपुर और मुरादाबाद के कई नेताओं ने भी पार्टी ज्वाइन की थी. अब समाजवादी पार्टी ने 2 मार्च को सागर को प्रदेश सचिव बना दिया है. जिसके बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद देते हुए पार्टी के लिए मजबूती की बात कही है.

सुरेन्द्र सागर को प्रदेश सचिव बनने के बाद PDA समाज के लोगों में एक खुशी देखी जा रही है, और लगातार एक-एक कार्यकर्ता घर पहुंच कर प्रदेश सचिव को मुबारकबाद दे रहा है. प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर का कहना है कि समाजवादी पार्टी को रामपुर और प्रदेश में मजबूत करना मेरा पहला कर्तव्य होगा और आजम खान का नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कानून के माध्यम से आजम खान को जल्द ही जेल से बाहर निकल जाएगा. जिससे हमारी समाजवादी पार्टी को जरूरत है और आजम खान आएंगे समाजवादी पार्टी को तो और संघर्ष समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ेगा.

26 फरवरी को सपा में हुए थे शामिल

सपा प्रदेश सचिव नामित सुरेन्द्र सागर ने बताया देखिए 26 फरवरी में हम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मुलाकात के लिए लखनऊ गए थे. हमारे साथ में रामपुर और मुरादाबाद के PDA समाज के लोग थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मिलना चाहते थे, मुलाकात हुई और काफी बिंदुओं पर बात हुई और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे उन्होंने इस जिम्मेदारी से नवाजा है.

उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और पूरे जिले और प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा. मेरा यह प्रयास रहेगा की सभी जातियों को जोड़ा जाए और आने वाले 27 के चुनाव में हमारे विधायक जीत के आए फुल बहुमत से हमारी सरकार बन सके और यह हमारा लक्ष्य रहेगा.

आजम खान के जेल जाने से रामपुर में सपा कमजोर हुई- सागर

सुरेन्द्र सागर ने आजम खान को लेकर कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं और अभी वर्तमान में आजम खान राष्ट्रीय महासचिव भी हैं. मौजूदा सरकार ने आजम खान पर बड़ा जुल्म किया है. झूठे मुकदमों में जेल में बंद किया है, बड़े लीडर के साथ इसमें कार्रवाई होती है तो पार्टी कमजोर होती है.

आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही कानून के माध्यम से आजम खान को जेल से बाहर निकल जाए जिससे आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए और भी बेहतर तरीके से संघर्ष कर सकें. समाजवादी पार्टी को आजम खान की बहुत आवश्यकता है पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश में आवश्यकता है.

और पढ़ें
Published at : 03 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Surendra Sagar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: आजम खान के जिले में बसपा से आए नेता को अखिलेश यादव ने दी बड़ी जिम्मेदारी, क्या है रणनीति?
आजम खान के जिले में बसपा से आए नेता को अखिलेश यादव ने दी बड़ी जिम्मेदारी, क्या है रणनीति?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा के शुल्क बढ़ाने की तैयारी, BKTC जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा प्रस्ताव
बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा के शुल्क बढ़ाने की तैयारी, BKTC जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर सपा नेता का बड़ा दावा, अखिलेश यादव को लेकर कही ये बात
यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर सपा नेता का बड़ा दावा, अखिलेश यादव को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: हरिद्वार में अमित शाह के दौरे की तैयारी तेज, सीएम धामी ने खुद बैरागी कैंप पहुंचकर लिया जायजा
हरिद्वार में अमित शाह के दौरे की तैयारी तेज, सीएम धामी ने खुद बैरागी कैंप पहुंचकर लिया जायजा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
ट्रेंडिंग
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
हेल्थ
Signs Of Dehydration: प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget