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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी बरी, बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले- लेकिन देश की जनता...

सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी बरी, बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले- लेकिन देश की जनता...

रायबरेली सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की अदालत ने मानहानि के एक मुकदमे में बरी कर दिया है. अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 26 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बरी कर दिया है. अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिद्धार्थनगर स्थित डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने प्रतिक्रिया दी है.

डुमरियागंज सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने भले ही दोष मुक्त किया हो लेकिन देश की जनता नहीं करेगी दोष मुक्त नहीं करेगी. आज ब्रिक्स का पार्लियामेंट के अंदर सम्मेलन है. राहुल गांधी लीडर आफ अपोजिशन है उसमें भी नहीं आए.

पाल ने कहा कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री के माता-पिता को गाली देते थे अब उनके अध्यक्ष भी गाली देने लगे. उनको देश की जनता माफ नहीं करेगी.

बता दें मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से जुड़ा था. एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी.

सुल्तानपुर में राहुल गांधी का मानहानि केस क्या है?

स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दाखिल की थी. उनके अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज अदालत ने फैसले में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषमुक्त किया है. बचाव पक्ष ने संबंधित प्रावधान का हवाला देते हुए अदालत में कहा कि यह बयान 'गुड फेथ' (सद्भावना) में दिया गया था और उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था. इसके पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से सुलतानपुर रवाना हो गए.

इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गांधी के काफिले की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और गांधी सुरक्षित अदालत पहुंचे. रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के स्वागत के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी नेता इकट्ठा हुए थे.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandh Jagdambika Pal BJP UP News UP Politics
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