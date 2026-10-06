ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले BJP की इस तस्वीर ने सपा के दावों पर फेरा पानी! लखनऊ में ऐसा क्या हुआ?

UP चुनाव से पहले BJP की इस तस्वीर ने सपा के दावों पर फेरा पानी! लखनऊ में ऐसा क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के दावों पर बीजेपी खेमे की एक तस्वीर ने पानी फेर दिया है. यह तस्वीर और इससे जुड़ा वीडियो खुद सीएम योगी ने पोस्ट किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Oct 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आठ उम्मीदवारों ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया. इस बीच, विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 16 अक्टूबर को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारने के संकेत दिए हैं. उधर, नामांकन के दौरान आई तस्वीरों ने सपा की उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसका दावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे थे. सपा चीफ का दावा था कि वह तीसरे उम्मीदवार के जरिए बीजेपी और सहयोगियों से कुछ विधायकों को साथ ला सकते हैं.  

हालांकि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान अपना दल (सोनेलाल) के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, निषाद पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे. नामांकन में इन नेताओं की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यूपी में मजबूत है और वह टूटने वाली नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा
BJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: कम या ज्यादा, अनुप्रिया पटेल को NDA में कितनी सीट मिलेंगी?
यूपी चुनाव: कम या ज्यादा, अनुप्रिया पटेल को NDA में कितनी सीट मिलेंगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
WATCH: '...तो हम संसद अटेंड कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral
WATCH: '...तो हम संसद अटेंड कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral

इससे पहले अखिलेश ने सपा के बागियों पर भी कहा था कि अगर वह वापस आना चाहें तो सब कुछ भुला कर उन्हें साथ लाया जाएगा. हालांकि 5 अक्टूबर की शाम सपा के बागियों में से एक विनोद चतुर्वेदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. 

हालांकि नामांकन के दिन यूपी विधानसभा में सपा के बागी जैसे अभय सिंह, राकेश सिंह , बीजेपी खेमे के साथ नजर आए.

उधर, 6 अक्टूबर को बीजेपी के आठों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी अजीत वर्मा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए.

इन उम्मीदवारों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह (लोध), ओबीसी प्रकोष्ठ के राज्य प्रमुख प्रकाश पाल (पाल) और श्रुति गंगवार (कुर्मी), अनुसूचित जाति से विद्यासागर सोनकर और प्रियंका रावत, ब्राह्मण समुदाय से राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडे तथा क्षत्रिय समुदाय से राम प्रताप सिंह चौहान शामिल हैं.

निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने कहा कि ‘सभी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के दो-दो सेट दाखिल किए हैं. प्रत्येक सेट के साथ प्रस्तावक के तौर पर 10 विधायकों के हस्ताक्षर हैं.'

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारी धनराज परिमल नाथवानी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं.

हालांकि, ऐसी अटकलें थीं कि समाजवादी पार्टी मुकाबला कराने के लिए तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी.

यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, 'अब हमारा ध्यान तीन पर नहीं, बल्कि 403 पर है.'

यादव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नयी दिल्ली में हैं.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, 'बात साफ है. सपा ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार मान ली है.'

मंगलवार को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है. अगर अंतिम समय में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है.

बीजेपी के सभी उम्मीदवार पहले विधानसभा के सामने स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. इसके बाद ढोल-नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच वे नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए.

बीजेपी के आठ उम्मीदवारों में दो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है. इसके जरिए बीजेपी ने जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने का एक सुनियोजित प्रयास किया है. इससे संकेत मिलता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ये नाम काफी मंथन के बाद तय किए गए हैं.

नामांकन दाखिल करने के बाद प्रकाश पाल ने कहा, 'बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन दर्शाता है कि केवल बीजेपी ही वास्तव में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का सम्मान करती है. सपा का ‘पीडीए’ का विमर्श पूरी तरह फर्जी है और 2027 के विधानसभा चुनाव इसे साबित कर देंगे.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 06 Oct 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News UP Politics Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा
BJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: कम या ज्यादा, अनुप्रिया पटेल को NDA में कितनी सीट मिलेंगी?
यूपी चुनाव: कम या ज्यादा, अनुप्रिया पटेल को NDA में कितनी सीट मिलेंगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
WATCH: '...तो हम संसद अटेंड कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral
WATCH: '...तो हम संसद अटेंड कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाशवाणी भवन में 2 घंटे से डटे राहुल गांधी, बोले- 'हमें क्यों रोका, हम...'
आकाशवाणी भवन में 2 घंटे से डटे राहुल गांधी, बोले- हमें क्यों रोका?
बिहार
इंडिया गठबंधन मार्च: RJD सांसद बोले- 'इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जब तक…'
इंडिया गठबंधन मार्च: RJD सांसद बोले- 'इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जब तक…'
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
क्रिकेट
हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान
हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
इंडिया
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
हेल्थ
Stress Incontinence: खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget