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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ब्राह्मणों पर सियासत तेज, मनोज पांडे ने उठाए अखिलेश यादव पर सवाल, कहा- सरनेम पूछकर...

यूपी में ब्राह्मणों पर सियासत तेज, मनोज पांडे ने उठाए अखिलेश यादव पर सवाल, कहा- सरनेम पूछकर...

UP Politics: यूपी में मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव खुद उनका अपमान करते हैं और अब चुनाव से पहले बैठक बुलाते हैंय

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसे लेकर यूपी सरकार में मंत्री मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है. उन्होंने सपा नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि किसी भी वर्ग को वोट बैंक मत समझिए. जनता सच समझ चुकी है. 

मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीते दिनों योगी सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया है. वो सपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे और अखिलेश यादव के करीबियों में आते थे.  

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

मनोज पांडे ने सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा- 'अखिलेश यादव जी, आखिर कहना क्या चाहते हैं? पहले ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है. पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच ब्राह्मणों को लेकर नकारात्मक संदेश दिया जाता है.

आप स्वयं एक पत्रकार से उसका सरनेम पूछते हैं— "क्या सरनेम लिखते हो?" जब वह अपना सरनेम "मिश्रा" बताता है, तो आप उसे "बाहर जाओ" कहकर सार्वजनिक रूप से अपमानित कर देते हैं. इसके बाद आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ब्राह्मण समाज के लिए "वेश्या" जैसा अत्यंत आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। उस बयान पर न आपका कोई खंडन आता है, न पार्टी की ओर से कोई आपत्ति या माफ़ी. 

ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या आपकी पार्टी उस बयान से सहमत है? फिर अचानक ब्राह्मण सम्मेलन बुला लिया जाता है, लेकिन उसी सम्मेलन में आप स्वयं नहीं पहुंचते. क्या यही सम्मान है? क्या ब्राह्मण समाज सिर्फ चुनाव के समय याद आता है? अखिलेश जी, आखिर आपकी नीति क्या है? ब्राह्मणों का सम्मान या उनका अपमान? समाज को जोड़ना या वोट के लिए जातियों को बांटना?

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आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण सभी आपसे जवाब चाहते हैं. एक तरफ समाजों के बीच अविश्वास पैदा करने की राजनीति, दूसरी तरफ चुनाव आते ही सम्मान का दिखावा यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने है.

पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण किसी को भी वोट बैंक मत समझिए। हवा का रुख बदल रहा है. सनातन समाज सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक समरसता के साथ एकजुट हो रहा है. जनता अब दिखावे और वास्तविकता का अंतर समझ चुकी है.'  

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Published at : 19 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Manoj Pandey Akhilesh Yadav UP News
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