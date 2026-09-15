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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!

लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!

अखिलेश यादव अब खुद लोहिया ट्रस्ट के मुखिया है. अब तक सपा नेता शिवपाल सिंह यादव यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इसके पीछे की वजह क्या है? इस पर योगी सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 15 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब लोहिया ट्रस्ट के भी मुखिया हैं. अब तक इस ट्रस्ट की अध्यक्षता जसवंतनगर से विधायक और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव कर रहे थे. 

चुनाव से कुछ महीने पहले अखिलेश के इस कदम ने यूपी के सियासी गलियारों में चाचा बनाम भतीजे की जंग की तलवार खिंचने के दावों को एक बार फिर बल दे दिया है. 

लोहिया ट्रस्ट में हुए बदलाव पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है.  उन्होंने इस बदलाव की 'असली वजह' भी बताई है. सुभासपा चीफ ने कहा है कि अखिलेश को शिवपाल पर भरोसा ही नहीं है.

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कुछ दिन बीजेपी के साथ रहे शिवपाल- राजभर

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव पर विश्वास नहीं है. क्योंकि अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके कुछ दिन वो बीजेपी के साथ रहे हैं. कुछ दिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना करके अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी की नीतियों को उजागर किए हैं. इसलिए अखिलेश यादव कैसे विश्वास करें? 

उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने खुल करके बैटिंग की थी कि समाजवादी पार्टी कुछ चोर-उचक्कों की पार्टी हो गई है. सारा माफियाओं की पार्टी हो गई है. इसमें गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी. ऐसा बयान शिवपाल जी ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो खूब चलाते थे, बयान देते थे.

चुनाव से पहले बदलाव?

बता दें साल 2027 के चुनाव से पहले इस बदलाव को सपा में अहम बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश अब इस ट्रस्ट के अलावा जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं. दोनों ही ट्रस्ट, सपा का ही हिस्सा हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 15 Sep 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Shivpal Singh Yadav Akhilesh Yadav UP News Up Politics
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