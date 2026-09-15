लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल को अखिलेश ने क्यों हटाया? ये है असली वजह!
अखिलेश यादव अब खुद लोहिया ट्रस्ट के मुखिया है. अब तक सपा नेता शिवपाल सिंह यादव यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इसके पीछे की वजह क्या है? इस पर योगी सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब लोहिया ट्रस्ट के भी मुखिया हैं. अब तक इस ट्रस्ट की अध्यक्षता जसवंतनगर से विधायक और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव कर रहे थे.
चुनाव से कुछ महीने पहले अखिलेश के इस कदम ने यूपी के सियासी गलियारों में चाचा बनाम भतीजे की जंग की तलवार खिंचने के दावों को एक बार फिर बल दे दिया है.
लोहिया ट्रस्ट में हुए बदलाव पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस बदलाव की 'असली वजह' भी बताई है. सुभासपा चीफ ने कहा है कि अखिलेश को शिवपाल पर भरोसा ही नहीं है.
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कुछ दिन बीजेपी के साथ रहे शिवपाल- राजभर
राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव पर विश्वास नहीं है. क्योंकि अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके कुछ दिन वो बीजेपी के साथ रहे हैं. कुछ दिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना करके अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी की नीतियों को उजागर किए हैं. इसलिए अखिलेश यादव कैसे विश्वास करें?
उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने खुल करके बैटिंग की थी कि समाजवादी पार्टी कुछ चोर-उचक्कों की पार्टी हो गई है. सारा माफियाओं की पार्टी हो गई है. इसमें गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी. ऐसा बयान शिवपाल जी ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो खूब चलाते थे, बयान देते थे.
चुनाव से पहले बदलाव?
बता दें साल 2027 के चुनाव से पहले इस बदलाव को सपा में अहम बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश अब इस ट्रस्ट के अलावा जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं. दोनों ही ट्रस्ट, सपा का ही हिस्सा हैं.