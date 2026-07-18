'इस जन्म की बात तो छोड़िए, अब अगले जन्म में सोचिएगा', अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) से प्रदेश में सियासी बयानबाजी जोर पकड़ने लगी है, योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावे पर कहा है कि, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी इस जन्म की बात तो छोड़िए, अब अगले जन्म में सोचिएगा. आज की जो स्थिति है, वह सहारनपुर मंडल भी नहीं जीत सकते.

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यादव और मुसलमानों ने की ज्यादातर घटनाएं- ओम प्रकाश राजभर

योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो घटनाएं हुई हैं, वह यादव और मुसलमान ने की है. मंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग ही पकड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वह अच्छा है और हम कह रहे हैं कि और करें, ताकि लोग जान जाए कि यह लोग किसी कम्युनिटी के हैं.

या तो अधिकारी आपका करेगा या अपने घर खेती करेगा- ओम प्रकाश राजभर

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि आपको जब भी जरूरत होगी आप ओम प्रकाश राजभर को याद कीजिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते. आप हमें बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं या तो अधिकारी आपकी काम करेगा या फिर अपने घर जाकर खेती करेगा. आपको बता दें कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हेैं, मंत्री ओपी राजभर इससे पहले भी अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर चुके हैं.

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