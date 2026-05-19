मंत्री ओपी राजभर ने सपा राज की भर्तियों पर उठाए सवाल, अखिलेश यादव पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अखिलेश यादव सरकार में हुई भर्तियों और भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा गया है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखते हुए सपा सरकार के दौरान हुई सरकारी भर्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उस दौर में अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ.

'महल खड़े हैं जिन हाथों से, उन हाथों में छाले क्यों हैं?' लाइन से शुरू हुई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ओमप्रकाश राजभर ने लिखा कि यह सवाल पूरे अति पिछड़ा समाज की ओर से अखिलेश यादव से है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में 'ऐतिहासिक नियुक्ति घोटाला' हुआ, जिसने गैर-यादव पिछड़े वर्ग के लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया.

MA के पेपर में पूछा सवाल- ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने महिलाओं के विकास में बाधा डाली? उठे सवाल तो BHU ने साधी चुप्पी

मंत्री राजभर ने अपने संघर्षों का किया जिक्र

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए लिखा कि वह गांव की मिट्टी से आते हैं और लंबे समय तक टेम्पो चलाकर परिवार और समाज के लिए संघर्ष किया है, गरीबी को बहुत करीब से देखा और जिया है.

'सपा सरकार में गरीब बेटे-बेटियों को नहीं मिला मेहनत का न्याय'

पोस्ट में दावा किया गया कि अति पिछड़े परिवार अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए गहने तक गिरवी रख देते थे. गरीब परिवारों के बेटे-बेटियां लालटेन और ढिबरी की रोशनी में रात-रात भर पढ़ाई करते थे, लेकिन सपा सरकार में उन्हें मेहनत का न्याय नहीं मिला.

अखिलेश पर लगाया ओबीसी को छलने का आरोप

राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार में कुशवाहा, राजभर, निषाद, मौर्य, लोहार, कहार, बिंद, प्रजापति, गोंड और कश्यप जैसे समाजों के युवाओं से नौकरियों के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी. उन्होंने दावा किया कि हर विभाग में दलाल और एजेंट सक्रिय थे, जो 'ऊपर तक पैसा पहुंचाने' का काम करते थे.

पैसा देकर भी नहीं मिलती थी नौकरी

राजभर ने कहा कि उस समय कोई भी सरकारी भर्ती निकलते ही गांव-गांव में 'सेटिंग' कराने वाले लोग सक्रिय हो जाते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम से लेकर चपरासी तक की भर्ती में संगठित तरीके से वसूली होती थी. सुभासपा प्रमुख ने यह भी कहा कि अखिलेश सरकार में मनमानी का आलम ये था कि कई गरीब परिवार पैसे देने के बाद भी नौकरी नहीं पा सके. जब लोग अपना पैसा वापस मांगने गए तो उन्हें धमकाकर भगा दिया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय 'न थाना सुनता था, न प्रशासन.' पोस्ट में उन्होंने सपा शासनकाल को गुंडाराज, जंगलराज और माफियाराज से जोड़ते हुए कहा कि उस दौर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी.

सुभासपा से नाता तोड़ अखिलेश के साथ दिखेंगे अब्बास? कभी मऊ MLA के लिए हाईकोर्ट जा रहे थे OP राजभर