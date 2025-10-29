एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी 'नमाज पढ़ने गए और रोजे गले पड़ गए' ऐसा ही कुछ यूपी के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के साथ हुआ है. चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे मंत्री संजय सिंह गंगवार फूल परस विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता ज्योति झा के आवासीय कार्यालय पर उनसे शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे थे.

मंत्री संजय सिंह गंगवार ने फोटो खिंचवाते समय फोटो कैप्शन की ओर ध्यान ही नही दिया और अपने सोशल मीडिया से कांग्रेस नेता के आवासीय कार्यालय पर लगी राहुल गांधी की फ्लैक्स की तस्वीर के नीचे फोटो शेयर कर दी. फोटो के वायरल होते ही संजय सिंह गंगवार के कांग्रेस में जाने की अटकलों से लेकर तमाम चर्चाएं तेज हो गईं. फजीहत होने के बाद अब मंत्री जी को सफाई देने पड़ रही है.

मंत्री ने शेयर की कांग्रेस के बैनर के नीचे की फोटो

दरअसल, मंत्री संजय सिंह गंगवार जो इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में फूलपरस विधानसभा क्षेत्र प्रचार के लिए पहुंचे थे. यहां वे कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर नेता ज्योति झा के साथ कांग्रेस के बैनर के नीचे शिष्टाचार की भेंट की. इसके बाद मंत्री ने ये फोटो अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दी.

फोटो वायरल होने पर चर्चाओं का बाजार गर्म

योगी सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार की कांग्रेस नेता के साथ राहुल गांधी के बैनर तले की फोटो वायरल होने के बाद चर्चाओं व अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या मंत्री जी अब कांग्रेस में जाने वाले हैं? वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लग रहा है की नेताजी का टिकट कट रहा है इसलिए वह अपनी विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर अपनी सीट सुरक्षित कर साधने में जुटे है.

विपक्ष ने मंत्री संजय सिंह गंगवार पर साधा निशाना

वहीं पूरे मामले को लेकर विपक्ष का कहना है यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम झूठ बोलने का है, मक्कारी करने का है, जो जनता के मत का उपयोग करके उन्हें भूल जाने का काम करते है. संजय गंगवार की छवि कुछ ऐसे ही नेताओं में बेशुमार रही है जो पहले कभी हाथी पर सवार होकर बसपा में हुआ करते थे, उसके बाद सपा में सेध मारी का प्रयास किया.



विपक्ष ने कहा कि अब 2017 के विधानसभा चुनाव के समय मोदी लहर में भाजपा से विधायक बनकर सत्ता के विधायक और मंत्री होकर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं. अब पार्टी में भाव न मिलने पर कांग्रेस का रास्ता तलाश रहे है. हालांकि, संजय सिंह गंगवार ने कहा कि वे बिहार चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल कराने का न्योता लेकर ज्योति झा के आवासीय कार्यालय पर गए थे. दावा किया कि बिहार में एक बार पुनः एनडीए सरकार बनाने जा रही है.