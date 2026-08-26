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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के जुबानी हमले के बीच जयंत चौधरी की PM मोदी से मुलाकात, बताया क्या हुई बात?

अखिलेश यादव के जुबानी हमले के बीच जयंत चौधरी की PM मोदी से मुलाकात, बताया क्या हुई बात?

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. चौधरी और पीएम मोदी के बीच मुलाकात काफी अहम समय में हुई है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 26 Aug 2026 06:05 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच 26 अगस्त, बुधवार को हुई. प्रधानमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर जुबानी हमलावर हैं.

मुलाकात के संदर्भ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए चौधरी ने लिखा कि आज हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई. इस दौरान उनसे विभिन्न विषयों जैसे कृषि, स्किल कंपटीशन्स पर मार्गदर्शन मिला. चौधरी ने बताया कि पीएम ने नीतियों से जुड़े मामलों पर क्रिएटिव थिंकिंग और गुड गवर्नेंस के लिए जन भागीदारी के असर पर जोर दिया.

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अखिलेश और जयंत के बीच क्या चल रहा है?

बता दें बीते करीब 2 हफ्तों से सपा चीफ और चौधरी के बीच सियासी तकरार जारी है. अखिलेश यादव ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दे. इसमें उन्होंने रालोद के लिए 73 सीट मिलने की बात कही थी. 

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अखिलेश और केंद्रीय मंत्री के बीच चवन्नी पर भी जुबानी हमले जारी हैं. अखिलेश यादव की 'चवन्नी' वाली टिप्पणी पर चौधरी ने कहा था, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी. जाट समाज को टारगेट करना और कहना एबीसीडी हमने सिखाई? मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है.

रालोद नेता ने कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल की सीटों की फिक्र है, अपनी नहीं. गुलाब जामुन, रसगुल्ले के कीमत की चिंता है, गन्ना किसानों की नहीं. गाड़ी के माइलेज पर दुखी हैं, भारत की ऊर्जा स्वाधीनता की परवाह नहीं.

गौरतलब है कि साल 2022 में सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली रालोद ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नीत एनडीए का दामन थाम लिया था. एनडीए में जाने के कुछ महीने पहले जब जयंत के अखिलेश का साथ छोड़ने के दावे किए थे तब रालोद चीफ ने कहा था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं. इसके बाद जब चौधरी, एनडीए के साथ गए तब से सपा उनके इस बयान को लेकर तंज कसती रही है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 26 Aug 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Akhilesh Yadav Up News Jayant Chaudhary UP Politics
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