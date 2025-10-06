आजमगढ़: अनिल राजभर के कार्यक्रम में बीजेपी के दो गुट भिड़े, थाने तक पहुंची बात

आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में बीजेपी के दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. यह घटना तब हुई जब मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ के नेहरू हॉल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे.

बताया गया कि, इसी बीच गाड़ी आगे पीछे करने के साथ मंच पर चढ़ने को लेकर गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस पक्ष में जहां एक तरफ से बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री अमन श्रीवास्तव हैं. जबकि दूसरे पक्ष के निखिल राय हैं. मारपीट के बाद दोनों पक्ष अपने अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे. बताया गया कि कोतवाली में एक बार फिर दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट हुई. घटना का वीडियो सामने आया है.

मंत्री अनिल राजभर के दबाव में दोनों पक्षों में हुई सुलह

वहीं, मामले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी नेताओं के समर्थक बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए. भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दोनों पक्ष पार्टी की फजीहत कराने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर और बड़े नेताओं के दबाव के बाद सुलह समझौते के लिए राजी हो गए. दोनों पक्षों के बीच सुलह तो हो गई लेकिन पार्टी को इस घटना का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

बीजेपीइयों के विवाद पर क्या बोले मंत्री अनिल राजभर

आजमगढ़ में बीजेपी नेताओं के बीच हुई गाली-गलौज और मारपीट की घटना ने जहां एक तरफ राजनीतिक पारा बढ़ाया तो वहीं इस मामले में जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया है. अनिल राजभर का कहना है कि हमारे परिवार का प्रकरण है, दोनों पक्षों को समझाकर समाधान कर दिया जाएगा.

पुलिस बोली- मामले में कार्रवाई जारी

कोतवाली परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद पर एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने कहा कि दो गुट आपस में भिड़ गए थे. दोनों को हिरासत में लिया गया, इसके बाद उनके समर्थक एक बार फिर भिड़ गए. इस संबंध में कोतवाली में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.