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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: अखिलेश यादव के इस कदम से टूट जाएगा कांग्रेस के साथ यूपी में इंडिया अलायंस? इस नेता के बयान से हलचल

UP Politics: अखिलेश यादव के इस कदम से टूट जाएगा कांग्रेस के साथ यूपी में इंडिया अलायंस? इस नेता के बयान से हलचल

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा यह कहते रहे हैं कि यूपी में 2027 के चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ इलेक्शन लड़ेंगे. हालांकि उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बाद BJP ने बड़ा दावा किया है.

By : विवेक राय | Updated at : 08 May 2026 01:24 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा एक्स पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी और द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता स्टालिन की तस्वीर डालने पर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि यूपी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सपा का इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले टूट जाएगा.

अखिलेश के मुसीबत में साथ न छोड़ने के बयान योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी पर कहा कि यह सीधे-सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बंगाल चुनाव के दौरान कभी भी टीएमसी के साथ नहीं दिखी और इंडिया अलायन्स झूठ है.

उन्होंने कहा कि इंडिया अलायन्स सिर्फ अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ लोग जुड़े हैं पर कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते हैं. दानिश आजाद अंसारी ने दावा किया कि 2027 में यूपी में भी ये गठबंधन टूट जाएगा.

स्टालिन की ये तस्वीर शेयर कर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना! कहा- हम वो नहीं जो...

क्या है तमिलनाडु में मौजूदा स्थिति?

बता दें कन्नौज सांसद ने 8 मई को डीएमके चीफ स्टालिन और ममता के साथ फोटो शेयर कर लिखा था कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें. अखिलेश ने यह तस्वीरें ऐसे वक्त में साझा की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तमिलनाडु में पोस्ट पोल अलांयस करते हुए विजय की अगुवाई वाली टीवीके के साथ गठबंधन किया और सरकार में साझेदार बनने का ऐलान किया है.

हालांकि कांग्रेस ने टीवीके को सशर्त समर्थन दिया है और अभी तक तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि टीवीके के पास जरूरी बहुमत नहीं है. 

अखिलेश की पोस्ट पर कांग्रेस अभी चुप

हालांकि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हां में हां मिलाने की कोशिश की है. पार्टी नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बंगाल में टीएमसी की हार के बाद नेताओं को सलाह दी थी कि वह मजाक न उड़ाएं.

उधर, अखिलेश के इस पोस्ट पर अभी तक कांग्रेस हाईकमान या यूपी इकाई से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Published at : 08 May 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Bjp Rahul Gandhi UP News Up Politics
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