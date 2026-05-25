यूपी: 'वो वाहियात बातें करते हैं...', तेज प्रताप यादव के CM योगी वाले बयान पर बोली कांग्रेस

बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूपी में तीसरी बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने का दावा किया है. जिस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि वो एकदम वाहियात बातें करते हैं.

तेज प्रताप यादव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि "तेज प्रताप यादव जो फिजूल की बयानबाजी करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है. तेज प्रताप अपनी राजनीति करते हैं, हम सिर्फ उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो लालू जी के बेटे हैं, वरना वो वाहियात बातें करते हैं."

यूपी में तीसरी बार योगी सरकार बनने का दावा

बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया था. उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से वापसी करेंगे और प्रदेश में बीजेपी के हैट्रिक लगेगी. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करते हैं.

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बीजेपी से गठबंधन के भी दिए संकेत

तेज प्रताप यादव ने कहा कि वर्तमान समय की परिस्थितियां देखें तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी का राज्य में जनाधार भी है. ऐसे में यूपी चुनाव में भाजपा की फिर से जीत होगी. वहीं बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर मां की कृपा रही तो गठबंधन ज़रूर होगा.

तेज प्रताप यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों की ओर से तैयारियां की जा रही है. समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के दम पर यूपी में चुनाव जीतने का दावा कर रही है.

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