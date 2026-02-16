हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...

यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर बड़ा बयान दिया है. विधान परिषद् में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद् में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम्  के सम्मान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. 16 फरवरी 2026, सोमवार को सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम् भारत के आन-बान-शान का प्रतीक है और राष्ट्रगीत का अपमान संविधान की अवहेलना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेगा तो यह संविधान का अपमान है. उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की तुलना राष्ट्रद्रोह से की. 

सीएम योगी ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें और संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति आदर का भाव रखें. उन्होंने राज्यपाल के प्रति विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि यह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि नारी शक्ति का भी अपमान है. उनके मुताबिक जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है, उससे संवैधानिक प्रमुख का सम्मान करने की अपेक्षा करना बेवकूफी जैसा है. मुख्यमंत्री ने सभापति का आभार जताते हुए कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का दस्तावेज होता है और लगभग 51 सदस्यों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया.

मुख्यमंत्री ने पिछले नौ वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन, कर्फ्यू से कानून के राज, उपद्रव से उत्सव और समस्या से समाधान तक की यात्रा तय की है. उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले प्रदेश अराजकता का पर्याय बन गया था, पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी. आज प्रदेश में रूल ऑफ लॉ स्थापित है और विकास की पहली शर्त कानून का राज है. उन्होंने कहा कि पहले ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया’ की स्थिति थी, जबकि डबल इंजन सरकार के कारण प्रदेश में निवेश, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है.

यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP

प्रयागराज संगम का सीएम योगी ने दिया उदाहरण

सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश टेक, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी बनकर उभरा है. उन्होंने प्रयागराज के संगम का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वहां त्रिवेणी मिलती है, वैसे ही प्रदेश में तकनीक, विश्वास और बदलाव की धारा बह रही है. एआई इम्पैक्ट समिट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक सुनियोजित कार्ययोजना के तहत आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी फियर जोन से फेथ जोन में बदला है, कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस का कल्चर है और फेस्टिव व टेंपल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है. 

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह आक्रांताओं का महिमामंडन करती है और गुमराह करने की प्रवृत्ति अपनाती है. उन्होंने कहा कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में ऐसी सोच स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने महाराजा सुहेलदेव और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सीएम ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में कोई कम्यूनल राइट नहीं हुआ, अब न कर्फ्यू है न दंगा, बल्कि उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश के रूप में पहचान बना चुका है.

'आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है...'

विधान परिषद् में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती रही है, जन्माष्टमी और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का काम करती थी. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थीं और राम मंदिर निर्माण के विरोध में वकील खड़े किए गए थे, जबकि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने काशी में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के भव्य मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी गुमराह करने की प्रवृत्ति अपनाती रही है.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब दीपोत्सव जैसे आयोजनों से होती है, जबकि पहले प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ कहकर तौहीन किया जाता था. उन्होंने दावा किया कि 2017 में जब उनकी सरकार आई थी तब प्रदेश की जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपये थी, लेकिन अब इसमें 23 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स चोरी को रोका है और पारदर्शिता के जरिए राजस्व बढ़ाया है.

Published at : 16 Feb 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Samajwadi Party BSP UP NEWS Up Politics CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
UP Election 2027: यूपी में Asaduddin Owaisi की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान-किसे फायदा? की एंट्री!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
टेलीविजन
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच का हुआ खुलासा
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget