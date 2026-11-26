समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल में बिताए साढ़े पांच साल के अनुभवों को साझा करते हुए अखिलेश यादव को लेकर एक भावुक बात कही. उन्होंने बताया कि जेल में रहने के दौरान वह अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से कहा करते थे कि दिल चाहता है कि अखिलेश यादव भी जेल आ जाएं, ताकि उन्हें पता चले कि जेल में दिन और रात कैसे गुजरते हैं.

आजम खान ने सपा के घोषणा पत्र कार्यक्रम में 26 नवंबर को कहा कि जेल की साढ़े पांच साल की कोठरी ने उनके दिल और दिमाग को प्रभावित किया है. उन्हें इस दौरान बेहद परेशान किया गया. जिस दौर से वह गुजरे, उसमें किसी को मर जाना चाहिए था, लेकिन वह खुद को सख्त जान साबित करते हुए आज भी खड़े हैं. उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि मरेंगे तो कुछ करके ही मरेंगे.

आजम खान ने अपने दर्द को शायरी के जरिए भी बयां किया. उन्होंने कहा कि उन्हें शायरों से बड़ा लगाव रहा है, खासकर उन शायरों से जिनके रास्ते टेढ़े-मेढ़े नहीं होते. इसके बाद उन्होंने शेर पढ़ा, 'मुझे को शिकस्त-ए-दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए क्या याद आ गया. कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर, कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया.' उन्होंने कहा कि शायद वह भी इसी कैफियत और दौर से गुजरे हैं, लेकिन बेहद सख्त जान होने की वजह से आज जिंदा खड़े हैं.

जेल में अपने और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ हुए व्यवहार का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि एक बार उन्हें और उनके बेटे को अलग-अलग गाड़ियों में बैठाया जा रहा था. उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि दोनों को अलग-अलग नहीं, बल्कि साथ ले चलें. इस पर उन्हें बताया गया कि ऊपर से ऐसा ही आदेश है. जब उन्होंने पूछा कि उनके बेटे को कहां ले जाया जा रहा है तो जवाब मिला कि यह उनका सवाल नहीं है. आजम खान ने बताया कि उस वक्त उन्होंने बेटे से कहा था कि पता नहीं आज के बाद मुलाकात होगी या नहीं. अगर मिले तो यहीं मिलेंगे, नहीं तो वहां मिलेंगे. उन्होंने कहा कि वे पल बेहद लंबे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि दोनों को गोली मार दी जाएगी.

आजम खान ने अपनी पीड़ा बताते हुए भगत सिंह का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी देकर आजाद कर दिया गया, लेकिन उन्हें तिल-तिल कर फांसी पर नहीं चढ़ाया गया. उनकी मां, बहन, पत्नी और औलाद को इस तरह परेशान नहीं किया गया. आजम खान ने कहा कि उनके परिवार को भी परेशानियों से गुजरना पड़ा. उन्होंने बताया कि जेल में तन्हाई और परेशानी से तंग आ जाते थे. टीवी और अखबारों में उनके गुनाहों को लेकर लगातार खबरें छपती थीं. उन्होंने कहा कि उन्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह दौर नहीं रहा और न ही उन्हें इसकी जरूरत है.

आजम खान ने कहा कि उन्हें मुर्गी चोरी कराने के जुर्म में इतनी बड़ी सजा दी गई. उन्होंने ताकतवर लोगों से अपनी शिकायत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों का मकसद यह देखना रह गया है कि वह आज मुस्कुरा क्यों दिए या उजले कपड़े पहनकर क्यों आ गए. उन्होंने कहा कि वह अब थोड़े शरीफ लोग हैं, ज्यादा नहीं.

अखिलेश यादव और सपा पर भी साधा निशाना

आजम खान ने कहा कि कुछ लोगों का मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरह सरकार न बनने दी जाए. वे खुद न तो कुछ बन सकते हैं और न ही किसी को बना सकते हैं, लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को लोग अच्छी तरह समझते हैं. सूमो गाड़ी को लेकर भी उन्होंने सफाई दी कि अगर वह गाड़ी नेताजी के पास आई थी तो उनके पास भी आई थी. उन्होंने कहा कि गाड़ी उन्होंने नहीं खरीदी थी, बल्कि पार्टी ने दी थी. वरना ईडी के मुकदमे में यह भी सवाल बन जाएगा कि इसका हिसाब दीजिए.

घोषणा पत्र को लेकर क्या बोले आजम खान?

आजम खान ने कहा कि यह महज घोषणा पत्र नहीं है और न ही कोई आसमानी किताब है कि जितना लिख दिया गया, बस उतना ही होगा. जरूरत पड़ने पर जो जरूरी होगा, वह भी किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह घोषणा पत्र ऐसा शमा बने, जिसकी रोशनी से हर एक दिल रोशन हो जाए.