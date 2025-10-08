अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान खुश? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद आजम खान ने पत्रकारों से बात की. सपा और अखिलेश संग नाराजगी के दावों के पूर्व काबीना मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया.

आजम खान से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात की. सवालों का जवाब देते हुए कन्नौज सांसद ने कहा कि मैं आज आज़म खान से मिलने आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही.

UP Politics: अखिलेश यादव का रामपुर दौरा सफल या नहीं? आजम खान जल्द उठा सकते हैं ये कदम

सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से 10 बार विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रह चुके खान विभिन्न आपराधिक मामलों में जमानत मिलने पर पिछले दिनों करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे .यादव लखनऊ से बरेली हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए और फिर हेलिकॉप्टर से रामपुर पहुंचे. यहां से कार के जरिए अखिलेश खान के आवास पर गए