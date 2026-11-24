समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान ने एबीपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का जिक्र किया. सपा नेता ने कहा, "अगर कॉकरोच दिल्ली हिला सकते हैं ऐसे में कभी इंसानी इंकलाब आ गया तो क्या होगा?"

बता दें कि सपा नेता 18 नवंबर को गाजियाबाद जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचते ही जमकर दहाड़े. उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव नहीं इंकलाब होगा. इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया. तब से ही इंकलाब शब्द चर्चाओं में है. एक बार फिर आजम खान ने एबीपी से बातचीत में इंकलाब को और धार दे दी है.

कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बोले आजम खान?

आजम खान ने कहा, "अगर कॉकरोच जिसकी कोई हैसियत नहीं होती वो दिल्ली हिला सकते हैं, मुल्क हिला सकते हैं, सरकार हिला सकते हैं तो अगर इंसानी इंकलाब आ गया तो क्या होगा. मैं सवाल कर रहा हू कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा और यह बात सत्ता में रहने वालों और ताकत में रहने वालो को सोचना चाहिए."

सपा नेता ने आगे कहा, "क्योंकि जब ज़ार के खिलाफ इंकलाब आया था. जब मुसोलिनी के खिलाफ इंकलाब आया था. जब ईरान में इंकलाब आया था. जब खुद हिंदुस्तान, चीन में इंकलाब आया था तो क्या हुआ था. हालात को उस मजबूरी की हद तक न ले जाएं कि लोग जिंदगी का नहीं मौत का सौदा करने लगे. आज हालात कम बदतर नहीं हैं."

सपा ने खड़ा किया ये सवाल

आजम खान ने सवाल करते हुए कहा, "क्या इससे ज्यादा मुल्क के लिए कोई बात अफसोसनाक हो सकती है कि जवान बच्चे और बच्चियां जो मेडिकल की छात्रा हों जो नीट की तैयारियां कर रही हों. रोज ही दो चार बच्चे-बच्चियां हमारे मुल्क में जिंदगी तमाम कर लेते हैं."

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