समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है. ओवैसी की ओर से आजम खान को निशाने पर रखे जाने और मुस्लिम नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि ओवैसी की हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन उनके पास उतना जेहन नहीं है जितना बैरिस्टर के पास है.

एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को ठगने नहीं देंगे. आजम खान ने ओवैसी के पीछे कौन है, इस सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वह दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है. आम भाषा में ऐसे लोगों को शैतान कहा जाता है.

'हो सकता है अपने राज्य में सीएम बन जाएं...'

आजम खान ने ओवैसी के मुस्लिम नेतृत्व के दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बड़ा तो अल्लाह है. ओवैसी की ओर से उनके बयानों और याददाश्त पर सवाल उठाए जाने को लेकर आजम ने कहा कि उनसे गलती हुई थी और इसके लिए उन्होंने माफी मांगने की बात कही. उन्होंने 'अब्दुल' नाम को लेकर कहा कि अब्दुल रहीम, अब्दुल खालिद और अब्दुल वहाब जैसे नाम अल्लाह की बंदगी से जुड़े हैं, इनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए.

आजम खान ने हैदराबाद सांसद ओवैसी को सलाह देते हुए कहा कि जितनी मेहनत वह उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उतनी अपने राज्य में करें तो संभव है कि मुख्यमंत्री बन जाएं. उन्होंने मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर कहा कि यही बात वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह उनके छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन ओवैसी ने उनकी राजनीतिक तकदीर पर भी तेजाब डाल दिया है. आजम खान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान मजबूती से उनके साथ है.