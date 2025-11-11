उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम् के गायन के फैसले के विरोध के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. उनकी यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय पर तंज कसा था.

राज्य स्थित बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, वह भारत माता का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब 'वंदे मातरम्' गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे.

सीएम ने कहा कि आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन 'वंदे मातरम्' नहीं गाएंगे, हम उनकी मंशा को समझें. जो लोग 'वंदे मातरम्' का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं.ॉ

बाराबंकी को सीएम ने दिया तोहफा

मुख्यमंत्री ने जनपद बाराबंकी में ₹1,734 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास एवं अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक/प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि बाराबंकी के प्रगतिशील अन्नदाता किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं. हम लोग रामसनेही घाट के पास 232 एकड़ क्षेत्रफल में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य करने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा.राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए.