UP Politics: अखिलेश यादव का रामपुर दौरा सफल या नहीं? आजम खान जल्द उठा सकते हैं ये कदम

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: अखिलेश यादव का रामपुर दौरा सफल या नहीं? आजम खान जल्द उठा सकते हैं ये कदम

UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से रामपुर में मुलाकात की. अब आजम खान को लेकर बड़ा दावा किया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार, 8 अक्टूबर को पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात की. खान के पिछली 23 सितंबर को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश का रामपुर दौरा सफल रहा है. अखिलेश ने आजम से अकेले में मुलाकात की. दावा है कि आजम खान, आने वाले वक्तों में सपा के मंच पर नजर आ सकते हैं.

बता दें सपा प्रमुख विमान से लखनऊ से बरेली पहुंचे. उसके बाद हेलीकाप्टर से रामपुर रवाना हुए. उनका हेलीकॉप्टर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में उतरा, जहां आजम खान ने उनकी अगवानी की. उसके बाद खान उन्हें अपने घर ले गए. अखिलेश यादव अकेले आजम खान के घर पहुंचे. आजम खान को सपा का मुस्लिम चेहरा माना जाता रहा है. वह डकैती और चोरी समेत विभिन्न आरोपों के 100 से अधिक मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद थे. लगभग 23 महीने के बाद वह पिछली 23 सितंबर को जमानत पर जेल से रिहा हुए थे. उसके बाद से अखिलेश और आजम खान की यह पहली मुलाकात है.

क्या है अखिलेश की रणनीति?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सपा के मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा है. रामपुर, मुरादाबाद, और अमरोहा जैसे पश्चिमी यूपी के इलाकों में आजम खान की मजबूत पकड़ रही है. आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे.सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यह मुलाकात न केवल पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने के साथ पार्टी में एकता का संदेश देने का भी प्रयास है. अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

Published at : 08 Oct 2025 03:04 PM (IST)
