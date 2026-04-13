उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार, 13 अप्रैल को सुल्तानपुर पहुंचे. यहां उन्होंने वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम संकेत दिए. जब वह सुल्तानपुर पहुंचे तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी थे.

इस दौरान पूछे जाने पर कि क्या सपा और आम आदमी पार्टी, यूपी विधानसभा चुनाव 2927 साथ लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय जी हमारे साथ हैं, हम लोग मिलकर तय कर लेंगे कि क्या करना है.

अखिलेश के इस बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है. एक ओर जहां कांग्रेस, कई राज्यों में आप से दूरी बना चुकी है, वहीं अगर अखिलेश यूपी में उसे साथ लाए और सीट शेयरिंग पर भी बात बढ़ी तो 2027 की राह आसान नहीं होगी.

इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र में एक तंत्र की कोई जरूरत नहीं है.लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चले, मन विधान से नहीं चले. यहां लोग वन वे है, बोलते जाते हैं, आप सुनते जाइए. वन वे की कोई जगह नहीं होती डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में संवाद है. हम लोगों से बातचीत करते हैं तब हाल निकलता है. हाल में ही बीजेपी उद्योगपतियों से साथ खड़ी दिखाई देती है.

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पंचायत चुनाव और नोएडा के मुद्दे पर भी बोले अखिलेश

उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों की अनदेखी हुई. मजदूरों के हक अधिकार और सम्मान का पड़ोसी राज्य में ज्यादा लाभ मिल रहा होगा तो स्वाभाविक है मजदूर सड़क पर आएगा. बीजेपी के गलत फैसले गलत नीति कुछ उद्योगपतियों कारोबारियों को इतना बड़ा बना दें उसका परिणाम आज देखने को मिला.

वहीं नोएडा में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर गए थे, कम से कम मेरठ के व्यापारियों को बुलाकर उनका दुःख दर्द जान लेते. नोएडा तो करीब में है कम से कम उनका दुख दर्द जान लेते, उसका समाधान कर देते. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी नोएडा जाने से घबराते नहीं , लेकिन इस बार लग रहा नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे.

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इसके साथ ही पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर पर अखिलेश यादव ने कहा किसानों नौजवानों को आगाह करते हुए कहा कि तैयारी भूल जाइए, सरकार हटाइए,फिर तैयारी करिए.