अखिलेश यादव के सवाल पर बोले निशिकांत दुबे- कान पकड़कर माफी मांगने को तैयार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा श्लोक पढ़ने के बाद पूछा कि जिन लोगों ने मेरे मंदिर जाने के बाद उस पर क्या कहेंगे?
- राहुल गांधी के संबोधन के बाद निशिकांत दुबे-अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक हुई.
- अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण और जातीय जनगणना पर जोर दिया.
- अखिलेश ने निशिकांत से कन्नौज में मंदिर गंगाजल से धुलवाने का कारण पूछा.
- निशिकांत दुबे ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस के विरोध का किया जिक्र.
लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान स्थिति उस वक्त गंभीर हो गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन के बाद निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जुबानी हमला किया.
अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे के संबोधन के दौरान कहा- हम महिला आरक्षण के साथ हैं. हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले. इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारे जो संस्कार हैं उसमें हम एक मंत्र पढ़ते हैं- ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥
इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निशिकांत जो श्लोक पढ़ रहे हैं, उस श्लोक में मैं एक बात पूछना चाहता हूं. मेरे निकलने के बाद कन्नौज में एक मंदिर गंगाजल से धुलवाया गया था. आप बताइए क्यों धुलवाया गया था?
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निशिकांत दुबे ने दिया ये जवाब
इस पर निशिकांत ने कहा कि जिसने ऐसा किया गलत काम किया, वो अपराधी हैं. जिसने भी गंगाजल से धुलवाया उसने गलत काम किया और वह सभी अपराधी हैं. उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. उनके इस जवाब के बाद विपक्ष की ओर से कहा गया कि माफी मांगिए... जिस पर निशिकांत ने कहा कि मुझसे कान पकड़कर माफी मंगवाओगे, मैं माफी मांगने को तैयार हूं. मैंने तो नहीं धुलवाया.
इससे पहले निशिकांत दुबे ने कहा था कि सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, स्व. प्रणव मुखर्जी और स्व. मनमोहन सिंह ने साल 2011 में जाति जनगणना का विरोध किया था. मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के प्रयास से जाति जनगणना हुई, लेकिन उसका डेटा रिलीज नहीं हुआ. हमारी सरकार जाति जनगणना करा रही है, जो अगले एक दो सालों में आंकड़ा आ जाएगा.
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