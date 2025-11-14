समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर तीखा पलटवार किया है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि लगता है लखनऊवालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है, और ‘चुनाव आयोग’ का नाम बदलकर ‘विकास’ कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं. यूपी में पिछले चुनाव में ख़ुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं. ‘24 में हराया था, ‘27 में हटाएंगे, अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाएंगे!.

बता दें केशव ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे!.

केशव ने क्या कहा था?

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के सह-प्रभारी और यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि पार्टी ने पहले ही दावा किया था कि 2010 का रिज़ल्ट दोहराएँगे, और जनता ने एनडीए को भारी समर्थन देकर यह सिद्ध कर दिया. केशव मौर्य ने कहा विकसित बिहार, मोदी जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे.

SIR को लेकर केशव ने कहा लोकतंत्र का यह पवित्र यज्ञ है. लेकिन विपक्ष घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है. अब न जंगलराज, न कट्टा राज, न घोटाला, न फर्जी PDA ,अबकी जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है.

उन्होंने कहा बिहार में इस बार पांच पांडव लगे थे और इस बार बिहार के चुनाव में पांच. नेताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई. मोदी, नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये पांच. पांडव के रूप में थे.

अखिलेश यादव के ट्वीट और बयानबाज़ी को लेकर मौर्य ने कहा इसी गुंडागर्दी के कारण जनता उन्हें पाताल में भेज रही है. आने वाले चुनाव में तेजस्वी और राहुल की तरह अखिलेश भी हारेंगे.