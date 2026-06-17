हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा

सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा

UP Politics: सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी. अब इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

Reported By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 17 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी. अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा कि साल 2017 के पहले इन्हें कोई जानता नहीं था.  राजभर पर अखिलेश ने कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा अफसाना.

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का जिक्र कर कहा था कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी थी. राजभर ने गोमती रिवर फ्रंट मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि कोई जेल थोड़े ही जाना चाहता है.

बृजभूषण सिंह और विधायक बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 'खुद को बचा सकते हो तो बचा लो'

ओपी राजभर पर सपा विधायक ने क्या कहा?

वहीं इस बयान पर समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यह राज्य मंत्री ओपी राजभर का दोहरा चरित्र है. उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. वह सिर्फ मंत्री पद पर बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं. समाजवादी पार्टी का एक भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा. 

मेहरोत्रा ने कहा कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है. बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले और सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग करे, हमारी पार्टी का कोई भी नेता किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा.

मनीष सिंह ने भी उठाए राजभर पर सवाल

राजभर के बयान पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादवने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राजभर को मूर्ख बताते हुए कहा है कि वह अपनी पार्टी का ख्याल रखें. 

समाजवादी पार्टी के नेता मनीष सिंह ने समाजवादी पार्टी में फूट के बारे में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा: 'समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करने से पहले, ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीतिक ताकत और क्षमताओं का आकलन करना चाहिए. आपकी पूरी पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या हमारी पार्टी के एक ब्लॉक के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या के बराबर भी नहीं है.'

Published at : 17 Jun 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Op Rajbhar Up Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बच्चों को 'काला-कलूटा' कहती थी पड़ोसन, मां ने विरोध किया तो सीने में घोंप दिया चाकू, हुई मौत
बच्चों को 'काला-कलूटा' कहती थी पड़ोसन, मां ने विरोध किया तो सीने में घोंप दिया चाकू, हुई मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जय श्रीराम बोलोगे, तभी मिलेगी पूड़ी...', BJP नेता ने मुस्लिम से जबरन लगवाए धार्मिक नारे
'जय श्रीराम बोलोगे, तभी मिलेगी पूड़ी...', BJP नेता ने मुस्लिम से जबरन लगवाए धार्मिक नारे
Advertisement

वीडियोज

Raushan Anand Brother Death: खान सर, रौशन सर और 'वो'! ये तीसरा आदमी कौन है? |ABPLIVE
Shiv Sena UBT Crisis: और कितने सांसद छोड़ेगें Uddhav Thackeray का साथ?| Maharashtra Shiv Sena Split
Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray की पार्टी में फिर बगावत! 6 सांसद अलग? | Shinde | Eknath Shinde
G7Summit | Iran US War | PM Modi | Trump:16 महीने बाद मोदी-ट्रंप की बड़ी मुलाकात! | France |Breaking
Shiv Sena UBT Split: Eknath Shinde का बड़ा ऑपरेशन! उद्धव गुट में मची हलचल | Mumbai |Uddhav Thackeray
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
PoK में PAK की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget