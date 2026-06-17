सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी. अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा कि साल 2017 के पहले इन्हें कोई जानता नहीं था. राजभर पर अखिलेश ने कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा अफसाना.

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का जिक्र कर कहा था कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी थी. राजभर ने गोमती रिवर फ्रंट मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि कोई जेल थोड़े ही जाना चाहता है.

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ओपी राजभर पर सपा विधायक ने क्या कहा?

वहीं इस बयान पर समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यह राज्य मंत्री ओपी राजभर का दोहरा चरित्र है. उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. वह सिर्फ मंत्री पद पर बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं. समाजवादी पार्टी का एक भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा.

मेहरोत्रा ने कहा कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है. बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले और सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग करे, हमारी पार्टी का कोई भी नेता किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा.

मनीष सिंह ने भी उठाए राजभर पर सवाल

राजभर के बयान पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादवने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राजभर को मूर्ख बताते हुए कहा है कि वह अपनी पार्टी का ख्याल रखें.

समाजवादी पार्टी के नेता मनीष सिंह ने समाजवादी पार्टी में फूट के बारे में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा: 'समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करने से पहले, ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीतिक ताकत और क्षमताओं का आकलन करना चाहिए. आपकी पूरी पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या हमारी पार्टी के एक ब्लॉक के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या के बराबर भी नहीं है.'