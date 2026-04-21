Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बसपा, रालोद के नेता सपा में हुए शामिल, अखिलेश ने दिया प्रवक्ता का पद.

अखिलेश ने भाजपा की पदयात्रा पर कसा तंज, सरकार पर साधा निशाना.

कन्नौज सांसद बोले, पीडीए परिवार मिलकर हराएगा सत्ताधारी दल को.

गर्मी में घूम रहे भाजपाइयों पर अखिलेश ने किया कटाक्ष, बताया विपक्ष की प्रैक्टिस.

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं और आम लोगों के पार्टियों में शामिल होने का क्रम जारी है. इसी कड़ी में 21 अप्रैल,2026, मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल से आए नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली.

इसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉंफ्रेंस में ही एक नेता को अहम जिम्मेदारी दे दी. अखिलेश ने बसपा से आए एमएच खान को प्रेस वार्ता में ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी और कहा कि अब आप टीवी पर हमारा पक्ष रखेंगे.

अखिलेश ने चाय की दुकान बंद कराने पर कहा कि यह कैसा लोकतंत्र है कि एक आदमी जिसने मुझे चाय पिला दी, उसकी दुकान बंद करा दी. इसी बात की नाराजगी रही होगी शायद कि उसने कह दिया कि मेरे से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता.

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बीजेपी की पदयात्रा पर भी बोले अखिलेश यादव

इसके साथ ही कन्नौज सांसद ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की पदयात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी. अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने सुना है कुछ लोग पदयात्रा निकाल रहे थे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई सरकार अपने ही बनाए कानून के खिलाफ इस तरह संघर्ष करती दिखे. उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में एक समुदाय-जिसे वे पीडीए और पीडीए परिवार कहते हैं-एकजुट होकर एक दल को हराने जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि इतनी भीषण गर्मी में भी कुछ लोग काला चश्मा लगाए बिना घूम रहे थे, मानो विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हों. अखिलेश ने आरोप लगाया कि यह पहली ऐसी सरकार है जो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष जैसा व्यवहार कर रही है.

यह बीजेपी की 'बदनीयत की हार' - सपा चीफ

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसे रोकना चाहता है तो वह बीजेपी है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सही तरीके से गिनती ही नहीं होगी, तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुना है हिटलर के दौर में प्रोपेगेंडा के लिए एक मंत्री होता था, लेकिन आज बीजेपी में हालात ऐसे हैं कि न सिर्फ सरकार, बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी उनके प्रचार में लगे हुए हैं.

अखिलेश ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक समुदाय-पीडीए-एक दल को हराएगा और सरकार को सत्ता से बाहर करेगा. उन्होंने हाल में लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी का आभार जताया.

बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही- अखिलेश

उन्होंने कहा कि समाजवादी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसे रोकना चाहता है तो वह बीजेपी है. उनके मुताबिक, यह बीजेपी की 'बदनीयत की हार' है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग गिनती नहीं जानते, वे जनगणना कैसे कराएंगे, और कहा कि जब जनगणना होगी तो लोग जाति जनगणना की मांग जरूर करेंगे.

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यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और सरकार के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी उनके प्रचार में लगे हुए हैं. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि हार के डर से बीजेपी कुछ भी कर सकती है. महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने साजिश का आरोप लगाया.

अखिलेश ने कहा कि भविष्य में अगर सपा की सरकार बनती है तो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा. प्राइमरी स्कूल में फ्री खाना , किताब, ड्रेस देंगे.

इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) ही असल में Gen Z का प्रतिनिधित्व करता है और वही उनके भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा. पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे डर की राजनीति करने वाला बताया और यह भी कहा कि अगर कहीं बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं तो वह उत्तर प्रदेश है. यूपी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सपा ने स्पष्ट किया है कि वह इसका विरोध करेगी और सदन के भीतर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी.