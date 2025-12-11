लखनऊ पहुंचे इराक के नेताओं से अखिलेश यादव ने की मुलाकात, सपा चीफ बोले- हमारी सरकार में...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 11 दिसंबर 2025, गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौलाना जावेद आब्दी के नेतृत्व में नजफ इराक के सम्मानित आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला शेख मोहम्मद याकूबी के प्रतिनिधियों सर्व अल्लामा सैयद अली अल यासरी, अल्लामा सैयद अली नकी जैदी, अल्लामा डॉ. सैयद कल्बे अब्बास रिजवी अल इज्तेहादी तथा अल्लामा शेख सालह ने मुलाकात की और परस्पर कई विषयों पर चर्चा की.

इराकी प्रतिनिधियों ने अखिलेश से मुलाकात को यादगार बताते हुए कहा कि भारत अखिलेश यादव के नेतृत्व में तरक्की कर सकता है. उनमें क्षमता है कि वे सबको साथ लेकर चल सकते हैं. इराक में भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं. भाजपा इराक के घनिष्ट रिश्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को इराकी लोग भी बहुत मानते हैं. अखिलेश से इराकी सांसद बहुत कुछ सीख सकते हैं. भारत की संसद में उनके भाषणों की अरबी में अनुवाद की व्यवस्था की जाएगी.

कोई धर्म जुल्म को पसंद नहीं करता- अखिलेश यादव

इराकी प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके देश में पेट्रोल का पर्याप्त उत्पादन है. भारत-इराक के बीच बेहतर व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों में मजबूती होनी चाहिए. इराकी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना वाला देश हैं हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है.

सपा चीफ ने कहा कि भारतीय संस्कृति की यह विराट वैश्विक भावना मिलने जुलने और मेलमिलाप से ही फलती फूलती है. दुनिया भर में आपसी एतबार से भाईचारा और अमन चैन आता है. जिससे हर किसी के लिए खुशहाली लाने वाली तरक्की मुमकिन होती है. हमारा लक्ष्य सभी तरह की गैर बराबरी को समाप्त करने का है. सभी के साथ मोहब्वत हो. कोई धर्म जुल्म को पसंद नहीं करता है. इंसान तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी के साथ इंसाफ हो. उन्होंने कहा कि हर धर्म धैर्य रखना सिखाता है.

अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार के जनहित के कामों का जिक्र करते हुए बताया कि महिलाओं को पेंशन दी गई. साइकिल ट्रैक बनवाए गए. फ्री साइकिल देने से शिक्षा में छात्राओं को मदद मिली. लैपटॉप बांटे गए. अस्पतालों में फ्री इलाज की व्यवस्था के साथ गंभीर बीमारियों हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर की चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई थी. मरीजों को लाने ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा और महिला सुरक्षा के लिए 1090 सेवा प्रारम्भ की गई थी.

इराकी प्रतिनिधिमण्डल ने समाजवादी सरकार में जनहित के तमाम कार्य किए जाने की प्रशंसा की और अखिलेश यादव के स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की शुभकामना की. इराकी प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव को इराक यात्रा का भी निमंत्रण दिया.