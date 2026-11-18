समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें परिवारवादी बताया. पीडीए रथयात्रा लेकर निकले अखिलेश ने पूछा कि आखिर इतना जल्दी किसी को प्रमोशन कैसे मिल सकता है.

पीडीए रथ यात्रा के दौरान एक जनसभा में सपा चीफ ने परिवारवाद के मुद्दे पर कहा कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की शुरुआत यहीं से हुई है. उन्होंने कहा कि जो सबसे सम्मानित थे, अगर उनकी कृपा और साथ नहीं मिलता तो आज के मुखिया को कभी गद्दी नहीं मिलती. उन्हें सिर्फ गद्दी ही नहीं, बल्कि सीट भी मिली है.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया और इसकी क्या वजह थी. उन्होंने कहा कि इस दौरान हजारों साधु-संत जुड़े रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला.

कन्नौज सांसद ने कहा कि जो व्यक्ति 50 साल से बैठा था, उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, बल्कि उस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली जो सिर्फ 4 साल से वहां बैठा था. अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को नकली संत भी बताया.

चौरी चौरा को अखिलेश ने किया याद

इससे पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती और स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि चौरी चौरा का इतिहास बहुत पुराना है. 1857 की क्रांति के दौरान जब पूरा देश आंदोलन कर रहा था, तब नेताओं के आह्वान पर यह आंदोलन गांव-गांव और सड़कों तक फैल गया था. बड़ी संख्या में लोगों ने शहादत दी. ऐसी धरती पर आकर उन्हें गर्व है.

उन्होंने बलिदानी बाबू बंधू सिंह और उनके साथ शहीद हुए पीडीए समाज के लोगों को भी याद किया. अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार जताते हुए कहा कि एयरपोर्ट से सभा स्थल तक जिस तरह का जनसमर्थन दिखाई दिया, उससे साफ है कि गोरखपुर की जनता में चुनाव से पहले ही काफी जोश है. उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन अगर आज वोट पड़ जाएं तो काशी का डबल जीरो यहां भी आ जाएगा.

बीजेपी के दावों पर अखिलेश ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के विकास मॉडल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 27 हजार शराब के ठेके खुलवाए गए और 26 हजार प्राइमरी स्कूल बंद करवा दिए गए. यही इनका विकास मॉडल है. उन्होंने गोरखपुर में बारिश के बाद जलभराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुछ घंटे की बारिश में ही शहर का हाल खराब हो गया. यहां लखनऊ की तरह मेट्रो चलनी थी, लेकिन आज लोग मेट्रो से नहीं, बल्कि बारिश में नाव से चलते हैं.

अखिलेश ने बीजेपी के विकास के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर लगा कि वह यूरोप की यात्रा पर आए हैं. यहां बीजेपी का झूठा स्पेन और वेनिस भी है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुखिया वाचस्पति हैं. वहीं, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए 'तुम मुझे खून दो...' वाले बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि कभी-कभी डबल डोज का भी दोष होता है.