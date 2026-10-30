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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हुजूर मत बुलवाओ' सपा मुख्यालय में अखिलेश ने अमित शाह के लिए क्यों कही ये बात?

'हुजूर मत बुलवाओ' सपा मुख्यालय में अखिलेश ने अमित शाह के लिए क्यों कही ये बात?

गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने हालिया MLC चुनावों को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर तंज कसा है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 30 Oct 2026 02:54 PM (IST)
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गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की कार्यसमिति की बैठक में ऐलान किया है कि अगर राज्य में तीसरी बार सरकार बनी तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा- बहुत देर कर दी, मेहरबां आते-आते... इसके जवाब में किसी ने कहा मेहरबां नहीं हुजूर आते-आते. इस पर अखिलेश ने कहा कि हुजुर मत बुलवाओ.

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50 जिलों में हारी भाजपा 

हालिया एमएलसी चुनाव परिणामों पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा,"जो लोग बहुत शोर-शराबा कर रहे थे, वे बुरी तरह गिर गए. गिनती में तो 5 सीटें थीं, लेकिन ये लोग 50 जिलों में हार गए हैं. अब आम जनता जान गई है कि BJP के लोग बेईमान हैं. SP के लोग जनता के समर्थन से जीतते हैं, जबकि ये लोग 6 सीटें धोखे से जीते हैं. अगर इन्होंने धोखा न दिया होता, तो शायद ये इतनी सीटें भी नहीं जीत पाते."

सीएम योगी पर इस हार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब फ्लॉप शो हो चुकी हैं, उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री अब वापस ट्रेन से जाएंगे या एक्सप्रेसवे से. इसके अलावा दस साल में सरकारी स्कूल बंद करें और पेपर लीक कराने का आरोप भी बीजेपी सरकार पर लगाया.

अमित शाह कार्यकर्ताओं संग कर रहे मंथन 

यहां बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश कार्यसमिति के 3000 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंत्रणा करने के लिए पहुंचे हैं. जिसमें कार्यकर्ताओं को वे जीत का मंतर देंगे. बीजेपी हर हाल में यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है. लेकिन जिस प्रकार के नतीजे एमएलसी चुनाव में रहे हैं, उसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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