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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के ऑफिस में 'विभीषण'? योगी सरकार को बताया सपा चीफ का 'सीक्रेट प्लान'

अखिलेश यादव के ऑफिस में 'विभीषण'? योगी सरकार को बताया सपा चीफ का 'सीक्रेट प्लान'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनके दफ्तर से जानकारियां योगी सरकार तक जा रहीं हैं. सपा नेता ने आखिर ऐसा क्यों कहा? पढ़ें यहां

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 26 Aug 2026 01:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंजिया लहजे में दावा किया है कि उनके दफ्तर से जानकारियां योगी सरकार तक जा रहीं हैं.

दरअसल, 26 अगस्त सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश से योगी सरकार द्वारा फ्री बस सेवा पर सवाल किया गया. इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि    हमारी ऑफिस को फुल शील्ड करना होगा. हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच जा रही हैं. हमें समझ में नहीं आ रहीं हैं कैसे पहुंचा जा रहीं हैं.

कन्नौज सांसद ने कहा कि आज हमें तय करना था, दो हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम ये तय करेंगे तो हमारे ऑफिस से ही लगता है ये सूचना पहुंच गई. उसी का ये परिणाम है कि बस फ्री हो गई. 

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PDA में पी का मतलब प्रोटेस्ट

इसके अलावा PDA में बदलाव किए जाने के सवाल पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं और परिस्थितियों के अनुसार लोगों को जोड़ते हैं. उन्होंने कहा कि हम जोड़ने वाले लोग हैं. PDA का मतलब ‘प्रोस्टेट’ भी होता है. 

स्कूल में वीडियो बनाए जाने पर रोक को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार के समय के वीडियो और बीजेपी सरकार के समय के वीडियो की तुलना करेंगे तो दोनों के बीच का फर्क साफ समझ में आ जाएगा. महिलाओं के लिए 40 हजार रुपये सालाना देने की योजना पर बीजेपी के सवाल उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछते थे कि यह पैसा कहां से आएगा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसी योजनाएं पहले भी चलाई हैं, जिसमें 500 रुपये सीधे DBT के जरिए लोगों के खातों में पहुंचाए गए थे. अखिलेश ने दावा किया कि सबसे ज्यादा बैंक खाते खुलवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था.

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PDA का एक और अर्थ बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि PDA का मतलब ‘पेट में दर्द’ भी है. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों को PDA से पेट में दर्द भी होता है. FIR 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 26 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics
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