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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती का साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे आकाश आनंद? बुआ-भतीजे के बीच आएंगे अखिलेश यादव!

मायावती का साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे आकाश आनंद? बुआ-भतीजे के बीच आएंगे अखिलेश यादव!

बसपा चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. मायावती के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब आकाशआनंद क्या करेंगे? इस बीच उन्हें सपा से ऑफर मिला है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Sep 2026 11:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इस बीच बहुजन समाज पार्टी में निष्कासन का दौर जारी है. बसपा चीफ मायावती ने गुरुवार, 10 सितंबर को अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 

अब सवाल उठ रहे हैं कि आकाश आनंद का अगला कदम क्या होगा? आकाश के सामने अब या तो बसपा में एकदम साइडलाइन रहने का ऑप्शन है या फिर वह किसी और राजनीतिक दल का रुख कर सकते हैं या वह अपनी नई पार्टी बना लें!

हालांकि सियासी जानकार बताते हैं कि पहले ऑप्शन के अलावा अभी आकाश आनंद के पास कोई और रास्ता नहीं है. 

सपा ने क्या ऑफर दिया?

इस बीच समाजवादी पार्टी ने उन्हें 'समाजवादी विचाराधारा' से जुड़ने का ऑफर दिया है. सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा है कि समाजवादी विचारधारा के साथ आना चाहें तो स्वागत है. वर्मा ने कहा- पहली बात तो यह है कि हम सिर्फ बाबा साहेब के विचार की बात नहीं कर रहे बल्कि जमीन पर इस विषय पर काम कर रहे हैं. सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक हैं.

यह पूछे जाने पर कि अगर आकाश आनंद, सपा में आना चाहें तो क्या उनको मौका मिलेगा, वर्मा ने कहा- अगर उनकी नीतियां समाजवादी होंगी, तो अच्छी बात है. अगर उनकी नीतियां कुछ और होंगी, तो उनके लिए दरवाजे बंद हैं. 

वर्मा ने कहा कि यह बड़ी दुखद परिस्थिति है कि बसपा नेता मायावती आज अपने समाज नहीं सिर्फ परिवार के बारे में सोच रहीं हैं.

सपा से पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी आनंद को भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में आने का न्योता दे चुके हैं. हालांकि उनका न्योता, न्योता कम आनंद और बसपा की मौजूदा स्थिति पर चुटकी ज्यादा लगा.

क्या दूसरी पार्टी में जाएंगे आकाश आनंद?

इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कहा कि मायावती कई मुद्दों पर आकाश आनंद से नाराज हैं. बयानों के मामले में भी आकाश आनंद कभी मायावती के मुद्दों पर खरे नहीं उतरे. वह कभी नहीं चाहती हैं कि कोई ऐसा चेहरा पार्टी में हो जो लाइन से इतर जाए. वह 

यह पूछे जाने पर कि अगर आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ कोई नई पार्टी बनाएं और आकाश उसमें शामिल हों... शुक्ला ने कहा कि अशोक और आकाश- दोनों की कोई अपनी पहचान नहीं है. उनकी पहचान बसपा और मायावती से है. आकाश आनंद अपनी अलग पारी शुरू करेंगे या नहीं यह अलग मुद्दा है और भविष्य की बात है. 

शुक्ला ने यह संभावना भी जताई की हो सकता है मायावती को अशोक के किसी दूसरी पार्टी से संपर्क की जानकारी मिली हो, इस वजह से उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई हो. 

दूसरी ओर इस पूरे मामले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मायावती के रहते आकाश आनंद को किसी और बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 10 Sep 2026 11:51 AM (IST)
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