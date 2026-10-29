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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब्दुल्ला और आजम खान लड़ पाएंगे 2027 का चुनाव? हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

अब्दुल्ला और आजम खान लड़ पाएंगे 2027 का चुनाव? हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

यूपी में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत मिली है. क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे?

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 29 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी है. हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी.

दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हालांकि दोनों नेता अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हालांकि जेल से बाहर जरूर आ सकते हैं. अदालत ने केवल सजा को निलंबित किया है लेकिन दोषसिद्धि पर स्टे नहीं लगाया है.

आजम खान और अब्दुल्ला ने क्या याचिका दाखिल की थी?

आजम खान द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका में उनकी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी गई थी. वहीं, अब्दुल्ला आजम खान को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है.

राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोनों को सुनाई गई सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है. इस मामले में राज्य सरकार ने भी अलग क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है, जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की गई है.

आजम खान और उनके बेटे की जमानत पर मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता हैं उनके बाहर आने से निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Abdullah Azam Up News Up Politics AZam Khan UP Election 2027
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