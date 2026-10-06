प्रियंका के साथ दिखे AAP के संजय, UP चुनाव पर बड़ा फैसला? सांसद ने साफ की तस्वीर
AAP सांसद संजय सिंह और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके आधार पर कई अटकलें लगाई जा रहीं हैं.
संसद से आई एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है. हालांकि तस्वीर पर अलग-अलग अटकलें लगने के बाद एक पक्ष की ओर से सफाई भी आ गई है. दरअसल, संसद में एक देश एक चुनाव पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक साथ बाहर निकले.
प्रियंका और संजय की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. तस्वीर वायरल होने के बाद तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ सहमति बन गई है.
संजय सिंह ने इस तस्वीर पर क्या कहा?
इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया. एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए संजय ने लिखा- कुछ लिखने से पहले पता तो कर लेते कहाँ का वीडियो है? मैं और प्रियंका गांधी जी One Nation One Election की JPC में हैं आज उसकी मीटिंग थी और ये मीटिंग से बाहर निकलने की वीडियो है. अफवाहों से बचें.
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बता दें यह तस्वीर ऐसे समय वायरल हुई है जब राज्य में चुनाव से पहले यह दावा किया जा रहा है कि सपा, आप को सीट शेयरिंग में साझेदार बना सकती है. हालांकि अभी तक इस मामले में कोई अधिकृत बयान दोनों ही पक्षों की ओर से जारी नहीं किए गए हैं.
बीते कुछ महीनों में 1-2 बार संजय सिंह और अखिलेश के बीच मुलाकात भी हुई है. हाल ही में संजय सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सपा को यूपी में परेशान किया जा रहा है.