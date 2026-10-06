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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रियंका के साथ दिखे AAP के संजय, UP चुनाव पर बड़ा फैसला? सांसद ने साफ की तस्वीर

प्रियंका के साथ दिखे AAP के संजय, UP चुनाव पर बड़ा फैसला? सांसद ने साफ की तस्वीर

AAP सांसद संजय सिंह और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके आधार पर कई अटकलें लगाई जा रहीं हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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संसद से आई एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है. हालांकि तस्वीर पर अलग-अलग अटकलें लगने के बाद एक पक्ष की ओर से सफाई भी आ गई है. दरअसल, संसद में एक देश एक चुनाव पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक साथ बाहर निकले.

प्रियंका और संजय की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. तस्वीर वायरल होने के बाद तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ सहमति बन गई है. 

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संजय सिंह ने इस तस्वीर पर क्या कहा?

इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया. एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए संजय ने लिखा- कुछ लिखने से पहले पता तो कर लेते कहाँ का वीडियो है? मैं और प्रियंका गांधी जी One Nation One Election की JPC में हैं आज उसकी मीटिंग थी और ये मीटिंग से बाहर निकलने की वीडियो है. अफवाहों से बचें.

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बता दें यह तस्वीर ऐसे समय वायरल हुई है जब राज्य में चुनाव से पहले यह दावा किया जा रहा है कि सपा, आप को सीट शेयरिंग में साझेदार बना सकती है. हालांकि अभी तक इस मामले में कोई अधिकृत बयान दोनों ही पक्षों की ओर से जारी नहीं किए गए हैं. 

बीते कुछ महीनों में 1-2 बार संजय सिंह और अखिलेश के बीच मुलाकात भी हुई है. हाल ही में संजय सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सपा को यूपी में परेशान किया जा रहा है.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Oct 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra UP NEWS Up Politics SANJAY SINGH
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