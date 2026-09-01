छपरौली सीट की विधानसभा संख्या 50 है. छपरौली, बागपत जिले और बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है. छपरौली विधानसभा सीट को आरएलडी का अजेय किला माना जाता है. चौधरी चरण सिंह छपरौली विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं. छपरौली से चौधरी अजित सिंह भी विधायक रहे हैं. चौधरी चरण सिंह की बेटी भी छपरौली सीट से विधायक रही हैं. 1937 से ही चौधरी चरण सिंह इस सीट पर राजनीतिक तौर पर विजयी रहे. यही आरएलडी का गढ़ कहा जाता है. 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के सामने आरएलडी के हैंडपंप में पूरे यूपी में सूखा पड़ गया था, तो भी आरएलडी छपरौली में विधानसभा सीट जीत गई थी. छपरौली का चौधरी चरण सिंह के परिवार से एक भावनात्मक रिश्ता है.

2022 के विधानसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट से सपा आरएलडी गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार अजय कुमार विधायक बने. बीजेपी ने सहेन्द्र सिंह रामाला को टिकट दिया था. बसपा ने साहिक, AIMIM ने अनीस और कांग्रेस ने मोहम्मद युनूस को प्रत्याशी बनाया था.

2026 में एसआईआर के बाद छपरौली विधानसभा सीट पर 2,98,038 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट पर 3,40,471 मतदाता थे. एसआईआर के बाद छपरौली विधानसभा सीट पर 42,433 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. आरएलडी- 1,11,880

2. बीजेपी- 82,372

3. बसपा- 9,774

4. AIMIM- 1,353

5. कांग्रेस- 1,239

2022 विधानसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट पर सपा-आरएलडी गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी अजय कुमार चुनाव जीते. आरएलडी ने बीजेपी के सहेन्द्र रमाला को 29,508 वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 9 हजार वोट मिले. कांग्रेस पार्टी को ओवैसी की पार्टी से भी कम वोट मिले. छपरौली विधानसभा सीट पर आरएलडी को 53.3 प्रतिशत और बीजेपी को 39.24 फीसदी वोट मिले. आरएलडी और बीजेपी के बीच लगभग 14 फीसदी वोटों का अंतर रहा.

आरएलडी और बीजेपी दोनों ही दलों ने जाट समाज के नेता को प्रत्याशी बनाया. बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट पर आरएलडी प्रत्याशी को जाट समाज का लगभग 70 फीसदी वोट मिला. इसके अलावा आरएलडी का सपा से गठबंधन के नाते मुस्लिम वोट पूरा मिल गया. यादव वोट भी आरएलडी के साथ गया.

वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जाट का लगभग 30 फीसदी वोट मिला. मुस्लिम और एससी छोड़कर बीजेपी को ओबीसी और सामान्य वर्ग का पूरा वोट हासिल हुआ. बीजेपी को अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. बीजेपी को एससी समाज में बसपा वाले काडर से अलग हटकर जो एससी मतदाता हैं, उनका वोट मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को उसके मूल काडर का पूरा वोट मिल गया. ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने लगभग 1-1 हजार मुस्लिम वोट लिए.

2024 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया. आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया. गठबंधन के तहत बीजेपी ने बागपत लोकसभा सीट आरएलडी को दे दी.

2024 लोकसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. आरएलडी- बीजेपी गठबंधन- 1,02,195

2. सपा- 54,970

3. बसपा- 11,156

2024 लोकसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट पर आरएलडी-बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की. आरएलडी ने सपा के अमरपाल शर्मा को लगभग 46 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 11 हजार वोट मिले. हालांकि 2022 के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में छपरौली विधानसभा सीट मतदान प्रतिशत कम रहा था.

2024 लोकसभा चुनाव में आरएलडी-बीजेपी प्रत्याशी को जाट समेत सामान्य वर्ग और ओबीसी का वोट मिला. वहीं सपा को मुस्लिम और ब्राह्मण समाज का वोट मिला. इस सीट पर ब्राह्राण आरएलडी के साथ नहीं गए. एससी मतदाता 2022 की तरह बीएसपी की तरफ ही गए.

2027 में आरएलडी-बीजेपी गठबंधन की बढ़त छपरौली में दिखाई देती है. राजनीतिक लड़ाई बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच ही होगी.

छपरौली विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. जाट- 1.25 लाख

2. मुस्लिम- 48 हजार

3. ब्राह्मण- 18 हजार

4. कश्यप- 15 हजार

5. क्षत्रिय- 14 हजार

6. गुर्जर- 12 हजार

7. वैश्य- 14 हजार

8. एससी- 28 हजार

9. जोगी- 8 हजार

10. त्यागी- 5 हजार

11. प्रजापति- 6 हजार

12. सैनी- 4 हजार

13. पाल- 4 हजार

छपरौली विधानसभा सीट जाट बाहुल्य सीट है. इस सीट पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता आते हैं और तीसरे पर एससी मतदाताओं की संख्या है. गैर जाट ओबीसी मतदाता लगभग 50 हजार के आसपास है. सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 51 हजार बताए जाते हैं. लेकिन इस सीट पर जीत की चाभी जाट समाज के पास ही कही जा सकती है.