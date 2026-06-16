UP News: 'यूपी चुनाव 2027 में भगवान राम का डंडा...', अरविंद सिंह गोप का BJP पर बड़ा हमला

बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि इस बार भगवान राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है और आगामी चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी.

पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि “2027 के चुनाव में भगवान राम का डंडा भी चलेगा और हनुमान जी का गदा भी भाजपा पर चलेगा. जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और बदलाव चाहती है. इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.”

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'सरकार की नीतियों से परेशान है प्रदेश की जनता'

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से परेशान है और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं तथा कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठा रही है और यही कारण है कि पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर दी प्रतिक्रिया

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण से जुड़े सवाल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और इस विषय में पूरी पारदर्शिता आवश्यक है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों को राजनीति से दूर रखते हुए निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए.

AIMIM के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर क्या कहा?

वहीं बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, गठबंधन से जुड़े सभी निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्तर पर लिए जाएंगे. उन्होंने कहा, “कौन गठबंधन में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे. सब कुछ उनकी नजर में है और वही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे.”

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