हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरायबरेली में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने इन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए

रायबरेली में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने इन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए

UP Police Transfer: यूपी के रायबरेली में एसपी डॉ यशवीर सिंह ने एक बार फिर से कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें सलोन कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह को सदर कोतवाली भेजा गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Sep 2025 10:03 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बार फिर से पुलिस विभाग में कई बदलाव किए गए हैं. एसपी डॉ यशवीर सिंह ने शुक्रवार (19 सितंबर) देर रात फिर से तबादला एक्सप्रेस चलाई और कई पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए. सलोन कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह को सदर कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई हैं. एक सप्ताह पहले ही जनपद में 15 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. 

ख़बर मुताबिक रायबरेली के एसपी ने कल कई बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें एसपी पीआरओ रहे राधवन सिंह को सलोन कोतवाली प्रभारी बनाया गया हैं जबकि सलोन कोतवाली प्रभारी रहे शिवशंकर सिंह अब सदर कोतवाली की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं अब तक सदर कोतवाली के प्रभारी रहे राजेश सिंह का गैर जनपद में तबादला कर दिया गया है. 

बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले

एसपी डॉ यशवीर सिंह द्वारा किए गए इन तबादलों को पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है. जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं. इन ट्रांसफरों के बाद जिले की पुलिस व्यवस्था में काफी बदलाव हो गया हैं. इससे एक हफ्ते पहले भी जनपद में कई पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए थे. 

बता दें कि एक हफ्ते पहले ही एसपी यशवीर सिंह ने जनपद में 15 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए थे. इस दौरान निरीक्षण प्रताप सिंह को शहर कोतवाली भेज दिया गया था. जबकि एसआई वीरेंद्र सिंह को नसीराबाद से स्थानांतिरत कर पुलिस लाइन ट्रांसफ़र किया गया. 

सौरभ मलिक और ऊंचाहार से संजय कुमार पाठक को शिवगढ़ की जिम्मेदारी दी गई. जितेंद्र पांडे और धीरेंद्र बहादुर सिंह को बछरवां भेजा गया है, लल्लूराम सिंह को नसीराबाद की जिम्मेदारी दी गई हैं. संजय कुमार सिंह और मो. असलम का गुरुबख्शगंज ट्रांसफर किया गया है. इस दौरान क़रीब 15 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं. 

इन ट्रांसफरों के बाद रायबरेली जनपद में बड़े स्तर पर पुलिस व्यवस्था में बदलाव कर दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नया पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.  

Published at : 20 Sep 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
UP Police Transfer UP NEWS
