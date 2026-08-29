बस्ती में SO वाल्टरगंज सूर्य प्रकाश की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव

उत्तर प्रदेश (UP News) के बस्ती (Basti) जिले से पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां वाल्टरगंज (Walterganj) थाने के एसओ (Station Officer) सूर्य प्रकाश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. उनका शव सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के पास स्थित उनके सरकारी आवास (Official Residence) में फंदे से लटकता हुआ मिला है. एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की इस तरह अचानक मौत से पूरे पुलिस विभाग और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है.

'आखिर किस तनाव में थे SO सूर्य प्रकाश?'

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एसओ सूर्य प्रकाश सिंह (Surya Prakash Singh) का शव उनके सरकारी आवास के कमरे में फंदे से झूलता पाया गया. प्रथम दृष्टया (Prima Facie) इस घटना को आत्महत्या (Suicide) की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, अभी तक किसी सुसाइड नोट के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इस घटना ने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर ऐसी क्या वजह या मानसिक तनाव (Mental Stress) था, जिसने खाकी वर्दी पहनने वाले एक तेजतर्रार अफसर को इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया?

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आला अधिकारी मौके पर, फॉरेंसिक टीम खंगाल रही सुराग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. आनन-फानन में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. घटनास्थल को तुरंत सील कर दिया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम (Forensic Team) को भी मौके पर बुला लिया गया है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कमरे से फिंगरप्रिंट और अन्य अहम साक्ष्य (Evidence) बारीकी से जुटा रहे हैं. शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम (Post-mortem) के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है. फिलहाल पुलिस अधिकारी इस संवेदनशील मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स (CDR) की जांच के बाद ही मौत की असली वजह से पर्दा उठ सकेगा.

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