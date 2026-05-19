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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार के 9 साल में यूपी में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर, 18 पुलिसकर्मी शहीद, 1,852 घायल

योगी सरकार के 9 साल में यूपी में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर, 18 पुलिसकर्मी शहीद, 1,852 घायल

योगी सरकार के नौ वर्षों में यूपी पुलिस ने 17,043 एनकाउंटर किए, यानी औसतन हर दिन करीब 5 मुठभेड़ हुईं. इस दौरान 289 अपराधी मारे गए, जबकि अपराधियों से मुकाबले में 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1,852 घायल हुए,

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 May 2026 11:21 AM (IST)
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योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 289 दुर्दांत अपरधियों को मुठभेड़ में ढेर कर यमलोक पहुंचाया है.

इस दौरान पुलिस ने कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाइयां कीं, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. एनकाउंटर की कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए. वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गये जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए.

एनकाउंटर में मेरठ जोन पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर

सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गईं, जहां पुलिस ने 4,813 कार्रवाई की गईं. इस कार्रवाई में 8,921 अपराधी दबोचे गये जबकि 3,513 अपराधियों को घायल हुए. वहीं 97 कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही मार गिराया गया.

मेरठ जोन की मुठभेड़ के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये.

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एनकाउंटर कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में मेरठ जोन पहले स्थान पर रहा है. इसी तरह वाराणसी जोन में 1,292 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 2,426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 29 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया. इस दौरान 907 अपराधी और 104 पुलिसकर्मी घायल हुए. पूरे प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्रवाई में दूसरे स्थान पर है.

वहीं एनकाउंटर कार्रवाई में पूरे प्रदेश में आगरा जोन तीसरे स्थान पर है. यहां 2,494 एनकाउंटर की कार्रवाई की गईं, जिनमें 5,845 अपराधियों को दबोचा गया. इस दौरान 968 अपराधी घायल हुए जबकि 24 अपराध मार गिराए गए. मुठभेड़ के दौरान 62 पुलिसकर्मी घायल हुए. 

सबसे अधिक गाजियाबाद में 18 अपराधी किए गये ढेर

एनकाउंटर आंकड़ों पर नजर डालें तो बरेली जोन में 2,222 मुठभेड़ के दौरान 21 दुर्दांत अपराधियों को मारा गया, वहीं लखनऊ जोन में 971 मुठभेड़ के दौरान 20 अपराधी मारे गए. गाजियाबाद कमिश्नरी में 7,89 एनकाउंटर्स में 18 अपराधी मारे गये. सभी कमिश्नरेट में यह सबसे अधिक है. कानपुर जोन में 791 एनकाउंटर्स में 12, लखनऊ कमिश्नरी में 147 एनकाउंटर्स में 12 और प्रयागराज जोन में 643 एनकाउंटर्स में 11 अपराधियों को मारा गया.

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आगरा कमिश्नरी में 489 एनकाउंटर्स में 10, गौतमबुद्ध नगर में 1,144 एनकाउंटर्स में 9, गोरखपुर जोन में 699 एनकाउंटर्स में 8, वाराणसी कमिश्नरी में 146 एनकाउंटर्स में 8, प्रयागराज कमिश्नरी में 150 एनकाउंटर्स में 6 और कानपुर कमिश्नरी में 253 एनकाउंटर्स में 4 अपराधियों को ढेर किया गया.

Published at : 19 May 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP News Up Police Meerut News CRIME NEWS
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