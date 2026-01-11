अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला, कश्मीरी शख्स को उसके परिवार को सौंपा

अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में कथित रूप से नमाज पढ़ने की कोशिश करने पर हिरासत में लिए गए कश्मीर निवासी एक व्यक्ति के 'मानसिक रूप से बीमार' होने का पता चलने पर पुलिस ने उसे उसके परिजन को सौंप दिया है. पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति अहमद शेख के परिजन ने दावा किया था कि वह मानसिक रूप से बीमार है.

SP ने बताया कि उन्होंने सुबूत के तौर पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई थीं. इसके बाद रविवार (11 जनवरी 2026) को शेख को उसके परिजन के हवाले कर दिया गया. उन्होंने बताया कि शेख जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है.

शेख के परिजनों ने मेडिकल दस्तावेज भी दिखाये- SP

कश्मीरी शख्स शेख को शुक्रवार को तब हिरासत में लिया गया जब सुरक्षाकर्मियों ने उसे मंदिर परिसर के अंदर कथित तौर पर नमाज पढ़ने की तैयारी करते देखा. शेख के परिवार के लोग शनिवार (10 जनवरी) को कश्मीर से अयोध्या पहुंचे थे और पुलिस को बताया कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में मेडिकल दस्तावेज भी दिखाये.

शॉल बेचने वाले कुछ कश्मीरी युवकों से भी पूछताछ हुई- एसपी

एसपी चक्रपाणि त्रिपाठी ने आगे बताया कि जांच के तहत अयोध्या में शॉल बेचने वाले कुछ कश्मीरी युवकों से भी पूछताछ की गई. उन्होंने कहा, 'जांच में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवकों के पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला. उनके पते का सत्यापन किया गया. बाद में उन्हें उनके सामान के साथ छोड़ दिया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर हैं.

बता दें कि अहमद शेख दिन के समय राम मंदिर परिसर में दाखिल हुआ था, मंदिर के दर्शन किए और बाद में सीता रसोई क्षेत्र के पास बैठ गया जहां वह कथित तौर पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था. पुलिस के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों ने उसकी हरकतों को देखा और तुरंत हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया था. बाद में अयोध्या की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी.