चित्रकूट: किडनैपर कल्लू का एनकाउंटर, 40 लाख फिरौती के लिए कर दी थी व्यापारी के बेटे की हत्या

चित्रकूट जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पर बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक कस्बे में कपड़ा व्यापारी के 14 वर्षीय बेटे आयुष का अपहरण कर बदमाशों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने आयुष के अपहरण के बाद परिजनों से 40 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी. फिरौती की रकम न मिलने पर आरोपियों ने गला घोंटकर आयुष की हत्या कर दी.

हत्या के बाद बदमाशों ने मासूम के शव को एक बक्शे में बंद कर ठिकाने लगाने की कोशिश की. इसके बाद में शव की बरामदगी होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आयुष का शव रखकर प्रयागराज–चित्रकूट नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. इस सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की.

इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, इसी बीच पुलिस की पुरानु बाबा के जंगल में अपहरण के दो आरोपियों से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली लगी, जिसमें कल्लू नाम के आरोपी की मौत हो गई, जबकि इरफान नाम का आरोपी घायल बताया जा रहा है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं आक्रोशित भीड़ पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है. मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चित्रकूटधाम मंडल के डीआईजी राजेश भी मौजूद हैं, पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल क्षेत्र में तनाव बरकरार है. बताया जा रहा है कि आरोपी व्यापारी की दुकान पर ही काम करते थे. लोगों ने हाइवे पर जाम लगाया है और बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की है.

