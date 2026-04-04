Mahoba News: पुलिस की तत्परता से बची 4 बच्चों की मां की जिंदगी, सुसाइड करने से बचाया

'जाको राखे साइयां मार सके न कोय', इस कहावत को उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) के जवानों ने महोबा में सच कर दिखाया है. जिले के खन्ना थाना क्षेत्र में डायल-112 पुलिस की तत्परता और सूझबूझ ने एक चार बच्चों की मां को मौत के मुंह से निकाल लिया.

घरेलू कलह से तंग आकर फंदे पर लटक रही महिला को पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सही समय पर नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली. खाकी के इस मानवीय चेहरे की पूरे इलाके में जमकर तारीफ हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, खन्ना थाना क्षेत्र के तमौरा गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी गुड़िया ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. अनहोनी की आशंका जताते हुए शनिवार सुबह पति रामबिहारी ने तुरंत डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी कोई आत्मघाती कदम उठा सकती है.

चंद मिनटों में पहुंची PRV टीम और तोड़ा दरवाजा

कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही पीआरवी-5824 (PRV-5824) के कमांडर उप-निरीक्षक रामकरन, सब-कमांडर प्रभुजी मिश्रा और चालक मोहम्मद शाहिद बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कमरे का दरवाजा तोड़ दिया. अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था— महिला फांसी के फंदे पर लटक चुकी थी. पुलिसकर्मियों ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे तत्काल फंदे से नीचे उतारा और बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए अपने ही पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) कबरई ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को खतरे से बाहर बताया है.

घरेलू कलह और मारपीट बनी वजह

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस खौफनाक कदम की जड़ घरेलू विवाद है. पेशे से आइसक्रीम विक्रेता पति रामबिहारी का कहना है कि ससुराल पक्ष के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण घर में हमेशा विवाद रहता है. वहीं, अस्पताल में भर्ती पत्नी गुड़िया का आरोप है कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता है, जिससे वह बुरी तरह टूट चुकी थी. बता दें कि दोनों की शादी को 6 साल बीत चुके हैं और उनके चार छोटे बच्चे हैं.

'थोड़ी देर होती तो अनाथ हो जाते चार मासूम'

क्षेत्राधिकारी (CO) नगर अरुण कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्य कर रही डायल-112 टीम की इस त्वरित कार्रवाई की भूरि-भूरि प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के पहुंचने में चंद मिनटों की भी देरी हो जाती, तो महिला की जान चली जाती और चार मासूम बच्चे जीवन भर के लिए अनाथ हो जाते. फिलहाल, पुलिस इस पूरे पारिवारिक विवाद के असल कारणों की गहन जांच कर रही है ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके.