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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा जा रहे अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया, सपा नेता भी हाउस अरेस्ट

गोंडा जा रहे अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया, सपा नेता भी हाउस अरेस्ट

अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विनोद साहनी के परिजनों से मिलने गोंडा जा रहा था. गोंडा जाते समय बाराबंकी के मसौली टोल प्लाजा के पास पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 12 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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गोंडा के कारोबारी विनोद कुमार साहनी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है. मृतक के परिजनों से मिलने गोंडा जा रहे विपक्षी नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक बाजपेई को उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया है.

अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विनोद साहनी के परिजनों से मिलने गोंडा जा रहा था. गोंडा जाते समय बाराबंकी के मसौली टोल प्लाजा के पास पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में ले लिया गया.

अजय राय के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को भी हिरासत में लिया गया है. कांग्रेस नेता आसिम वकार और नरेंद्र सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया. कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोक लिया. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गोंडा जाने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को आगे नहीं जाने दिया.

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक बाजपेई हाउस अरेस्ट

वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी पुलिस की कार्रवाई हुई है. विनोद साहनी के परिजनों से मिलने गोंडा जाने से पहले सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक बाजपेई को उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया. उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है. अभिषेक बाजपेई के घर के बाहर पुलिस का पहरा है, जानकारी के अनुसार खुशी विहार फेस-2, डीआरएम ऑफिस के पीछे कनौसी स्थित उनके आवास पर पुलिस बल तैनात है.  

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मृतक के परिजनों से की थी मुलाकात

बता दें कि इससे पहले विनोद साहनी की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मृतक के परिजनों के घर पहुंचे. कैबिनेट मंत्री ने जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा करवाने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही गोंडा में व्यापारी विनोद साहनी की हत्या के बाद सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री संजय निषाद वहां के SP पर भड़क गए, उन्होंने कहा था कि अरे इतना फोर्स क्यों लगा दिए हो यहां पर? पूरे सर्किट हाउस को चारों तरफ से घेर लिए हो, ये सरकार की छवि खराब कर रहे हो आप लोग इतना फोर्स लगा के क्या दिखाना चाहते हो?

Published at : 12 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS
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