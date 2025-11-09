UP पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, 23 ASP का तबादला, जानें किसकी कहां हुई तैनाती?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, 23 ASP का तबादला, जानें किसकी कहां हुई तैनाती?

UP News: मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में 23 अपर पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में रविवार को 23 एडिशनल एसपी के तबादले किए हैं. हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक रहे नृपेंद्र को वाराणसी कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं.

इसी बीच इन अफसरों के तबादले काफी महत्वपूर्ण हैं. तबादले सूची के अनुसार गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट से वाराणसी कमिश्नरेट के लिए स्थानांतरणाधीन अपर पुलिस उपायुक्त बी.एस.वीर कुमार को गाजियाबाद में उपसेनानायक, 47 वीं वाहिनी पीएसी के पद पर नई तैनाती मिली है.

वाराणसी कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बने नृपेंद्र

सच्चिदानंद को अपर पुलिस अधीक्षक एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई है. इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के पद पर रहे सुबोध गौतम हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) बनाए गए हैं. अब तक हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक रहे नृपेंद्र को वाराणसी कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.

इसी तरह डॉ. संजय कुमार को उपसेनानायक, 27वीं वाहिनी, पीएसी, सीतापुर में तैनात किया गया है. निवेश कटियार को अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी 112 में तैनाती दी गई है. दिनेश कुमार पुरी को अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर में तैनात किया गया है. संतोष कुमार द्वितीय अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक में तैनात थे. उनका स्थानांतरण कर उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर भेजा गया था पर उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है.

सिद्धार्थ वर्मा बने कुशीनगर ASP

सीताराम को अपर पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ में तैनाती दी गई है. कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा को बनाया गया है. वहीं सुमित शुक्ला को अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में शामली में तैनाती दी गई है. ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद को अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) गोरखपुर बनाया गया है.

अशोक कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बहराइच भेजा गया है. राजकुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू लखनऊ में तैनाती दी गई है. इसी तरह संतोष कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) गोरखपुर भेजा गया है. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक सीआईडी, लखनऊ नियुक्त किया गया है.

रामानंद कुशवाहा को अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस बनाया गया है. जितेंद्र कुमार प्रथम को अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भेजा गया है. चिरंजीव मुखर्जी को अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के पद पर तैनाती दी गई है. श्वेताभ पांडेय को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) एटा भेजा गया है.

राकेश कुमार मिश्र बने गाजीपुर एएसपी सिटी

आलोक कुमार जायसवाल को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के पद पर नियुक्ति दी गई है. शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), सहारनपुर भेजा गया है. ऐसे ही डॉ. राकेश कुमार मिश्र को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) गाजीपुर भेजा गया है.

Published at : 09 Nov 2025 04:14 PM (IST)
और पढ़ें
