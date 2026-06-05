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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: यूपी पुलिस के 'बहादुर सिपाही' ने तालाब में डूबती युवती की बचाई जान, अब मिला 1 हजार का इनाम

Agra News: यूपी पुलिस के 'बहादुर सिपाही' ने तालाब में डूबती युवती की बचाई जान, अब मिला 1 हजार का इनाम

Agra News In Hindi: आगरा में एक रिक्रूट आरक्षी ने बहादुरी दिखाते हुए गहरे तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर रही महिला को बचाया. जिसके बाद पुलिस विभाग ने नकद इनाम देकर उसे सम्मानित किया.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 05 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में एक रिक्रूट आरक्षी की बहादुरी और तत्परता से एक युवती की जान बच गई. घटना ग्वालियर गेट के पास स्थित लगभग 20 से 25 फुट गहरे तालाब की है, जहां एक युवती ने गहरे पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया. युवती के पानी में डूबने के दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई. इसी बीच थाना फतेहपुर सीकरी की चीता मोबाइल वहां से गुजर रही थी. लोगों की आवाज सुनकर चीता मोबाइल पर तैनात रिक्रूट आरक्षी दीपक सोलंकी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

सिपाही ने बीना देरी कर वर्दी में ही तलाब में लगाई छलांग

मौके पर पहुंचने पर आरक्षी दीपक सोलंकी ने देखा कि युवती गहरे पानी में डूब रही है और उसकी जान को खतरा है. मामले की गंभीरता समझते हुए उन्होंने बिना किसी देरी के अपने जूते उतारे और वर्दी में ही तालाब में छलांग लगा दी. जीवन रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने युवती तक पहुंचने का प्रयास किया.

इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया और रस्सी उपलब्ध कराई गई. रस्सी की मदद से आरक्षी दीपक सोलंकी ने युवती को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया. इसके बाद थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस द्वारा युवती को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के दौरान किए गए रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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पुलिस विभाग ने आरक्षी दीपक को दिया 1 हजार का नकद इनाम

आरक्षी दीपक सोलंकी के इस साहसिक और सराहनीय कार्य की पुलिस विभाग में प्रशंसा की जा रही है. युवती की जान बचाने के लिए उन्होंने स्वयं को खतरे में डालते हुए जिस प्रकार तत्परता दिखाई, उसे मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार ने रिक्रूट आरक्षी दीपक सोलंकी का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें 1000 रुपये की नकद धनराशि तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.

साथ ही उनके द्वारा किए गए इस उत्कृष्ट साहसिक कार्य के लिए प्रशंसा चिन्ह दिलाए जाने हेतु भी अनुशंसा की गई है. पुलिस कमिश्नरेट आगरा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार आरक्षी दीपक सोलंकी ने साहस का परिचय देते हुए युवती के जीवन की रक्षा की, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 05 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS UP Police
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