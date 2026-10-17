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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनशे के खिलाफ UP पुलिस की बाइक रैली, DGP राजीव कृष्ण ने किया रवाना

नशे के खिलाफ UP पुलिस की बाइक रैली, DGP राजीव कृष्ण ने किया रवाना

‘फाइट अगेंस्ट ड्रग्स’ थीम पर निकली गई यूपी पुलिस की तरफ से यह रैली कई राज्यों से होते हुए 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 17 Oct 2026 09:06 PM (IST)
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युवाओं को नशामुक्त भारत का संदेश देने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अखिल भारतीय मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया. राष्ट्रीय एकता दिवस-2026 के मौके कर निकाली गई रैली को डीजीपी ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. ‘फाइट अगेंस्ट ड्रग्स’ थीम पर निकली यह रैली कई राज्यों से होते हुए 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेगी.

रैली में उत्तर प्रदेश पुलिस के पांच राइडर्स मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे. यात्रा के दौरान राइडर्स रास्ते में पड़ने वाले स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे.

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'युवा पीढ़ी का नशामुक्त होना जरूरी'

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के अखंड और सशक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी का नशामुक्त होना जरूरी है. नशे के खिलाफ लड़ाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का अहम हिस्सा है. 2026 में अब तक प्रदेश में नशे से जुड़े 4,197 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. 6,076 तस्करों को गिरफ्तार किया गया. 

554 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद

डीजीपी ने बताया कि नशे का कारोबार से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है. एनडीपीएस एक्ट के तहत 96 मामलों में करीब 80.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किया गया है. इस मामले में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है. वर्ष 2026 में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 76 मामलों में कार्रवाई की गई. 

उन्होंने बताया कि अब तक 26 ड्रग कार्टेल ध्वस्त किए गए हैं, जबकि 19 अंतरराज्यीय कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई जारी है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गठन के बाद से अब तक 504 मुकदमे दर्ज कर 45,292 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए हैं. इस दौरान 1,364 तस्करों को गिरफ्तार किया गया.

कई राज्यों से होते हुए गुजरात पहुंचेगी रैली

लखनऊ से रवाना हुई रैली इटावा और आगरा होते हुए मथुरा और गौतमबुद्धनगर के रास्ते दिल्ली पहुंचेगी. इसके बाद 21 अक्टूबर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ रैली आगे बढ़ेगी. इसके बाद रैली जयपुर, अजमेर, उदयपुर और गांधीनगर होते हुए 26 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेगी. 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह और परेड में रैली शामिल होगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 17 Oct 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police
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