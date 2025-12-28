हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ महोबा का डॉन वारिस उर्फ लुच्ची, चोरी का सोना और 95 हजार कैश बरामद

यूपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ महोबा का डॉन वारिस उर्फ लुच्ची, चोरी का सोना और 95 हजार कैश बरामद

UP News: पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची गोली लगने से घायल हुआ है. पुलिस को बदमाश के पास से चोरी का सोना और 95 हजार रुपये नकदी बरामद हुआ है. आगे की कार्रवाई जारी है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Dec 2025 08:34 AM (IST)
महोबा में पुलिस का खौफनाक हंटर जारी है, पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची गोली लगने से घायल हुआ है. चोरी की बड़ी वारदात में फरार चल रहे इस बदमाश के पास से गला हुआ सोना और नकदी बरामद हुई है. हैरानी की बात यह है कि अस्पताल पहुंचते ही शातिर बदमाश लुच्ची कैमरे के सामने मुस्कुराता नजर आया.

दरअसल, महोबा जनपद में अपराधियों की शामत आई हुई है. एसपी प्रबल प्रताप सिंह के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस बार पुलिस के निशाने पर शहर का शातिर अपराधी वारिस मंसूरी उर्फ लुच्ची था, जो महोबा और बांदा जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ था.

शहर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय अपनी टीम के साथ यशोदा नगर इलाके में गश्त पर थे. तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आता दिखा. पुलिस की गाड़ी देखते ही वह झाड़ियों की ओर भागने लगा. जब पुलिस ने उसे ललकारा, तो बदमाश ने तमंचा निकालकर गालियां देते हुए पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए तत्काल मोर्चा संभाला. शहर कोतवाल मनीष पांडेय ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसका निशाना इतना सटीक लगा कि गोली सीधे बदमाश के बाएं पैर में जा धंसी. गोली लगते ही बदमाश जमीन पर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने फौरन हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया.

सोने को गलाकर बनाए गए टुकड़े व कैश बरामद

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए. वारिस उर्फ लुच्ची ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों, भविष्य सेन और पीयूष राजपूत के साथ मिलकर 30 नवंबर को सत्तीपुरा में प्रदीप बादल के घर चोरी की थी. बदमाश के पास से चोरी किए गए सोने को गलाकर बनाए गए 6 टुकड़े और उसे बेचने से मिली 95 हजार रुपये की नकदी बरामद की गई है.

कैमरे के सामने बेखौफ होकर हंसता रहा अपराधी

इसके अलावा एक अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है. बदमाश का दुस्साहस देखिए, जब मीडियाकर्मी कवरेज के लिए अस्पताल पहुंचे, तो घायल होने के बावजूद वारिस मंसूरी कैमरे के सामने मुस्कुराता रहा. उसके चेहरे पर न तो कानून का खौफ था और न ही जेल जाने का डर. महोबा और बांदा में दर्ज एक दर्जन मुकदमों वाला यह शातिर अब पुलिस की सलाखों के पीछे है. पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस साहसिक सफलता की सराहना की है.

Published at : 28 Dec 2025 08:34 AM (IST)
UP NEWS Mahoba News Mahoba Encounter
'अगर कीव दोनों देशों के बीच संघर्ष को...', ट्रंप-ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी
बिहार के जुमई में भीषण ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे, कई पुल से लटके
इंडियन सिनेमा का भविष्य हैं ये 10 डायरेक्टर, 2025 में साबित हो गया, एक की उम्र तो सिर्फ 28
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
